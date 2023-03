Mainframe : IBM veut rendre z/OS (plus) intelligent

La modernisation logicielle des grands systèmes s’accélère.

Au-delà de l’offre z/OS en tant que service, une prochaine mise à niveau du système d’exploitation pour ordinateurs centraux (mainframes) sera pensée par et pour l’IA.

IBM a dévoilé son ambition dans un aperçu technique dont The Register s’est fait l’écho.

Big Blue dit vouloir « faire de la version 3 de z/OS la base d’un système d’exploitation hybride cloud imprégné par l’IA. Et z/OS 3.1 sera la première release dans cette direction ».

IBM z/OS à l’ère de l’IA

Dans z/OS 3.1 les capacités d’analyse et d’automatisation intelligente seront renforcées par :

– Le support d’un framework d’IA

– L’accès à un large portefeuille applicatif d’IA grâce au soutien de l’écosystème z/OS

– Un gestionnaire de flux WLM (Workload Manager) propulsé par une IA

– L’usage facilité d’IBM SMF Explorer

Ce dernier regroupe des outils d’accès et d’analyse de données des enregistrements de mesure de performance (SMF Records) pour z/OS. Le tout en tire parti des notebooks Jupyter supportant plusieurs langages de programmation, dont Python.

IBM a également déclaré vouloir intégrer dans z/OS 3 « des capacités de gestion cloud-native basées sur les normes de l’industrie et des interfaces modernes et basées sur des navigateurs ». L’objectif est de fournir un accès en libre-service aux outils d’administration. Pour faciliter le paramétrage et les mises à jour de z/OS et des logiciels associés.

L’activation d’applications conteneurisées dans différents environnements (cloud, Linux…) ainsi que l’interopérabilité renforcée entre Java et COBOL sont également au menu.

La sortie d’IBM z/OS 3.1 est prévue pour le troisième trimestre 2023. Cette version de z/OS fonctionnera avec des mainframes z14, z15 et z16 (gamme lancée en 2022).

La cible : les DevOps et les administrateurs système.