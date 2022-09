Mainframe : une initiative de modernisation à la Fondation Linux

La « modernisation » des mainframes, c’est quoi au juste ? Sept fournisseurs dont Broadcom, IBM et Micro Focus vont travailler à une « définition commune ». Leur cadre de réflexion : un groupe de travail au sein l’Open Mainframe Project.

Ce dernier existe depuis 2015, sous l’égide de la Fondation Linux*. Il organisait, ces 21 et 22 septembre, son sommet annuel, à Philadelphie. La création dudit groupe de travail fut l’une des principales annonces. Au-delà d’une définition commune de la modernisation, il s’agira d’établir un framework qui « permettra à tous [les fournisseurs] de mettre en avant leurs options ». Et aussi de constituer un « guichet unique » d’information, assorti de modules éducatifs.

En parallèle, Broadcom a fait don d’un z15. Localisation : Marist College (université de l’État de New York). Ouverture prévue début 2023, pour accompagner les initiatives de l’Open Mainframe Project, ainsi que des projets externes… sans plus de précisions pour le moment. Les démarches engloberont à la fois z/OS et Linux sur s390x.

Sur le volet Linux, on aura noté l’accent (re)mis, à l’occasion du sommet, sur un autre groupe de travail, lancé en début d’année. Son objectif : renforcer la collaboration entre distributions. Avec essentiellement trois leviers : un wiki, un chat et une liste de diffusion. En tête de pont, IBM, qui entrevoit les bénéfices d’une gestion plus centralisée. Pour le moment, sont dans la boucle des représentants d’AlmaLinux, Debian, Fedora, openSUSE, RHEL, Rocky Linux, SUSE et Ubuntu.

* Les premiers partenaires furent ADP, BMC, CA Technologies, Compuware, IBM, LC3, RSM Partners, SUSE et Vicom Infinity.