Un malware sur Lambda : quel modèle de sécurité chez AWS ?

A-t-on trouvé le « premier malware ciblant spécifiquement Lambda » ? Tout du moins, le premier révélé au public, assure Cado Security. La start-up anglaise affirme qu’on lui doit cette découverte.

L’annonce intervient au moment où sa plate-forme de détection et de réponse aux menaces s’étend officiellement aux environnements serverless. Plus précisément ceux d’AWS : Fargate… et Lambda.

Today we’re excited to announce that the Cado Response platform now supports #serverless environments, offering customers extended visibility and analysis of #AWSFargate and #Lambda https://t.co/0bCirs7GNU

— Cado (@CadoSecurity) April 5, 2022