{ MANAGER IT 2021 } – Quentin Le Brouster, manager de croissance IT

Pour cette rentrée 2021, Quentin Le Brouster a une case particulièrement ardue à cocher sur sa « to do list » de CTO de Back Market : embaucher 250 ingénieurs informatiques d’ici fin 2022.

Un défi qu’il partage avec tous ses pairs tant le recrutement est un domaine sous tension, pour une start-up autant que pour la DSI d’une entreprise plus installée. Le storytelling qui colle au développement de Back Market sera sans doute un atout pour ceux qui cherchent à donner un sens particulier à leur métier.

Car Back Market, c’est une success story de la “French Tech”- valorisée 2,5 milliards € à la faveur d’une dernière levée de fonds record de 276 millions réalisée en pleine pandémie – qui colle à l’époque mieux que n’importe quelle autre. Son crédo : la mise en relation de revendeurs de produits reconditionnés avec des consommateurs sensibilisés aux enjeux du numérique responsable et de la réduction de leur empreinte carbone. Son business modèle ? Prélever une commission de 10 % sur chaque vente.

Quentin Le Brouster a 24 ans au démarrage de l’histoire. Nous sommes en 2014.

Un an plus tôt, il est collègue de travail avec Thibaud Hug de Larauze dans une start-up qui permet de développer son activité sur les places de marché. Thibaud, le futur CEO est, déjà, un expert du secteur des produits conditionnés. Quentin, lui, travaille au sein de l’équipe IT. « Chacun dépassait son périmètre, Thibaud me parlait technique, je lui répondait business, ça a bien marché dans les différents projets qu’on gérait tous les deux » résume Quentin. Rejoints par un troisième associé expert en positionnement de marque, l’aventure Back Market peut commencer.

Concilier la robustesse et l’agilité de l’IT pour accompagner la croissance du business est au cœur de sa mission. Dès la première version de la plateforme, son choix technique se porte sur Django, un environnement de développement web open source en Python. « Je voulais garder la simplicité car je savais qu’on allait évoluer vite et qu’il faudrait partager le code avec de nouveaux venus. Notre ambition passe par l’internalisation. On développe des services pour rationaliser les ventes et limiter l’empreinte carbone. La tech est un moyen incontournable pour atteindre ces objectifs. Le rythme de notre développement nous oblige à être scalable. »

La traction est forte avec la croissance du nombre de vendeurs qui intègrent la plateforme et le nombre d’utilisateurs qui explose : « la boite change taille et d’organisation tous les six mois ».

Avec l’ouverture d’un pays par mois depuis l’an dernier, son équipe s’étoffe rapidement : « En sept ans, on est passé d’un business plan à 2 stagiaires à une équipe IT de 200 personnes aujourd’hui».

Disponible dans treize pays dont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, Back Market dispose de bureaux à Paris, Bordeaux, New York et Berlin et ne compte pas s’arrêter là. Pour Quentin, la mission de CTO a aussi changé de dimension : « Je dois garder la vision technique mais mon boulot c’est de gérer l’équipe. »

