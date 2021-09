{ MANAGER IT 2021 } – Véronique Torner, engagée volontaire

Silicon.fr vous invite à participer à l’élection du MANAGER IT DE L’ANNEE 2021. Découvrez VERONIQUE TORNER, Responsable du programme Planet Tech’Care et co-fondatrice de Alter Way.

« Au terme d’une longue et chaude journée, une idée simple, mais ambitieuse, voyait enfin le jour : celle de créer de toutes pièces un acteur référent, fédérateur et leader dans le monde bouillonnant et visionnaire de l’open source! ». C’est ainsi que début Juillet, sur son compte LinkedIn, Véronique Torner célèbre le quinzième anniversaire d’AlterWay, son SSLL (Société de Services de Logiciels Libres), comme on les appelait à l’aune des années 2000. Sans oublier de mentionner son co-fondateur Philippe Montarges.

Ambition, simplicité et engagement, c’est avec ces trois valeurs qu’elle pilote aujourd’hui Planet Tech’ Care, le programme de Numeum (principal syndicat professionnel du Numérique en France) qui ambitionne de former toutes les entreprises à maitriser et réduire leur impact environnemental. « Nous proposons au moins 1 atelier par mois pour partager les infos et les bonnes pratiques. C’est un outil simple et puissant ».

Après une année à arpenter le terrain et multiplier les rendez-vous, ce sont plus de 400 entreprises qu’elle a convaincu de s’y engager. Des acteurs du secteur IT bien sûr mais aussi des grandes entreprises comme Axa, Carrefour et Danone. Un bilan d’étape plus que satisfaisant, malgré la période de pandémie, mais qui ne suffit pas encore à nourrir sa vision : « il faut que la réflexion soit européenne car le législatif sera porté par l’Europe. On va créer une bourse des stages pour faire monter en compétences ».

Avec Planet Tech’Care, elle reste en phase avec les valeurs sur lesquelles elle a construit Alter Way.

Elle qui préside depuis 12 ans le Think Tank Open CIO Summit, un lieu d’échange et de retours d’expérience pour les DSI, associe l’open source à la sobriété numérique.

Et la suite ? Poursuivre son engagement au sein de Numeum, dont elle est membre du conseil d’administration depuis 13 ans, en coordonnant tous les programmes de numérique responsable.

