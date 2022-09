{ Manager IT 2022 } – David Guillot de Suduiraut – Directeur de la transformation et des technologies de AXA France

Silicon.fr vous invite à participer à l’élection du MANAGER IT 2022. Découvrez David Guillot de Suduiraut – Directeur de la transformation et des technologies de AXA France.

La donnée et l’assurance, c’est une vieille histoire qui date de 1793 et des tables de mortalité créées par un certain Halley, Edmond de son prénom, plus connue pour sa découverte de la comète éponyme…

David Guillot de Suduiraut aime raconter cette anecdote pour présenter la « mission Data » qu’il pilote en qualité de Directeur de la transformation et des technologies chez Axa France.

L’histoire est souvent suivie d’une analogie ; celle d’un projet Data comme une descente en rafting qui se joue en trois temps : se jeter à l’eau, faire équipe et oser prendre de la vitesse.

Pour ce X-Ponts qui a occupé entre 2011 et 2016, le poste très opérationnel de directeur général de la région Sud-Ouest, ce story telling n’a rien d’anecdotique.

Elle illustre son projet, qui dépasse largement les missions de la DSI fusionnée, il y a un an, avec la fonction « stratégie » qu’il a créée : « On opère une transformation à l’échelle de toute l’entreprise » insiste-t-il.

Passer de l’expérience à l’impact

« Tous les processus sont passés au crible et revus de A à Z. Ce sont 3000 personnes qui marchent main dans la main » souligne-t-il.

Pièce maitresse de cette stratégie : passer de l’expérience à l’impact. « Il faut que tout le monde perçoive l’intérêt de monter sur le bateau » résume David Guillot de Suduiraut qui définit son rôle de leader comme celui « qui balaie devant son équipe pour lever les obstacles ».

C’est ce chemin qu’il a tracé pour porter sa vision Data en trois phases. « La première a été de rentrer dans le vif sur nos sujets de prédilection. On a mis 40 personnes sur le sujet de la tarification des assurances automobile ». Résultat : l’élaboration d’un pricing plus précis a permis de gagner des clients.

Pour la deuxième étape, c’est l’accélération du processus d’assurance des véhicules professionnels qui a tenu lieu de challenge. En automatisant le recours au fichier Siret, un gain de temps substantiel et de parts de marché supplémentaires ont été enregistrés.

Enfin, pour passer à l’échelle, c’est le domaine de l’assurance collective qui a été retenu. « Avec notre Datamap, nous pouvons produire des statistiques à grande échelle pour les DRH des collectivités. Avant, on assurait. Aujourd’hui, on donne des conseils pour des programmes de prévention » détaille David Guillot de Suduiraut.

L’horizon est aussi marqué du sceau du Web 3.0 et du Métavers. « On ne sait pas où ça va aller, mais il y a déjà des millions d’utilisateurs » prévient-il.

Des expérimentations ont déjà commencé : l’ouverture de deux agences ( qui ont déjà trouvé quelques clients), des opérations de recrutement pour l’équipe IT et même une réunion interne de 300 personnes. Il y aussi ce terrain acheté sur The Sandox pour lequel il va falloir trouver une « mission ».

Ce sera notamment le rôle des « catalyseurs ». « Ce sont des collaborateurs, dont 40% de femmes, qui ont pour rôle de proposer des changements. 70 personnes sont nommées chaque année. » se réjouit David Guillot de Suduiraut.

> Rendez-vous demain pour la suite de la présentation des personnalités du Manager IT 2022. > Les votes pour élire le/la Manager IT 2022 seront ouverts le 8 septembre.

Découvrez les 5 personnalités de l’édition Manager IT 2021