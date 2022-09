{ Manager IT 2022 }- Michel Van den Berghe – Président du Campus Cyber

Il pourrait se dire « Mission accomplie » et on ne trouverait pas grand monde pour le contredire. Cette mission, c’est le lancement du Campus Cyber, une tour de 13 étages campée en pleine esplanade de la Défense avec ses 26 000 m² de bureaux et d’espaces collaboratifs. Mais ce n’est pas vraiment le genre de Michel Van Den Berghe.

S’il se satisfait d’avoir tenu les délais, il regarde déjà vers l’après. Ce « lieu Totem » de la cybersécurité en France – inauguré par Bruno Le Maire le 24 février -, il le porte depuis 2019, quand le premier ministre Edouard Philippe lui a confié la mission de sa création.

C’est donc en pleine pandémie que l’ex patron d’Orange Cyberdefense (2014-2021) s’est attelée à la tâche. « Le Campus Cyber, c’est l’équipe de France, il faut être fier de porter le maillot » explique celui qui s’est entourée de « gens de confiance » pour se lancer dans cette aventure.

Un « numéro 2 » venu de l’ANSSI et sa directrice de cabinet chez Orange CyberDéfense, la filiale de l’opérateur qu’il a dirigé de 2014 à 2021.

Son crédo : expliquer les métiers de la cyber

Car derrière l’image du « lieu Totem », il y a la réalité : si le marché de la cyber est en forte croissance, il est aussi très concurrentiel. « Tout le monde – que ce soient des sociétés françaises ou étrangères – veut obtenir un retour sur investissement de sa présence sur le Campus Cyber » précise Michel Van Den Berghe.

Avec un deuxième exercice rentable et plus de 100 entreprises sur la liste d’attente, le pari économique semble réussi.

« On nous a demandé de travailler sur les compétences pour, notamment, convaincre les experts cyber de travailler dans des entreprises françaises » détaille le Président, qui affiche sa satisfaction d’avoir, entre autres, convaincu toutes les entreprises du secteur du Luxe de détacher une délégation à la Défense.

Pour le lancement, on relèvera aussi la présence de 1 700 experts en cyber, d’une structure d’accompagnement pour les start-up ainsi que des écoles et des universités pour l’enseignement.

« L’aspect de mon job qui me passionne le plus, c’est expliquer les métiers de la cyber. La formation est un enjeu majeur. C’est paradoxal car la Cyber est un milieu d’enfants gâtés mais nous ne sommes pas attractifs. Nous devons être une vitrine pour montrer aux jeunes l’ensemble des opportunités dans ce domaine. Il doit être un lieu de rencontre entre notre écosystème et le secteur académique détaille Michel Van den Berghe.

Son prochain défi est déjà sur les rails : ouvrir un autre Campus Cyber dédié à l’Internet des Objets ( IoT) et à la cybersécurité industrielle. « Un accord a été signé avec le conseil départemental des Yvelines. Nous avons besoin d’un espace plus grand et moins urbain pour tester des dispositifs sur des drones et des voitures connectées. Ce lieur ne devra pas être trop éloigné de la Défense et être accessible par les transports en commun » appuie-t-il.

