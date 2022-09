{ Manager IT 2022 } – Yves Caseau, CDIO du groupe Michelin

« Michelin est une entreprise qui prend ses décisions à partir des données depuis 100 ans » affirme Yves Caseau. Entré il y a 5 ans pour piloter la DSI, il est depuis plus d’un an Chief Digital & Information Officer (CDIO) du groupe de Clermont Ferrand, un des leaders mondiaux des pneumatiques.

« Nous avons rapproché l’IT et le Digital il y a un peu plus d’un an. Pour les métiers, il était plus simple d’avoir une seule entité comme interlocuteur » détaille le CDIO.

Avec un budget de 750 millions, la DCTI – Direction Corporate de la Transformation digitale et des systèmes d’Information – s’articule autour de trois activités – l’expérience client, l’intelligence artificielle (IA) et la data – et d’un réseau d’usines logicielles et de ressources d’infrastructure (cloud hybride) afin de combiner autonomie et mutualisation.

Comment appréhende-t-il son rôle ? « Il faut que la DCTI aide les métiers à tirer le meilleur parti des technologies en s’interdisant de penser à leur place » précise-t-il. Avec deux axes d’action : cultiver ce qui est commun (comme la relation client) et optimiser le code afin d’avoir une bonne maitrise de ses applications.

Si le mouvement « Cloud first » est engagé depuis 10 ans, les activités centrées sur l’IA et la Data sont « arrivées à un bon niveau de maturité » estime le CDIO.

Data et IA au service des métiers

« Nous sommes un leader mondial des pneumatiques mais nous sommes aussi une software-driven company » décrypte Yves Caseau. Pour l’IA, beaucoup de Proof of Concept ( POC) sont réalisés avec pour objectif de passer de la prévision à l’optimisation. « On commence par la vision et je réalise beaucoup de visites sur le terrain pour parler aux équipiers, apporter de la passion et donner de la chaleur. C’est une piqure anti-morosité. » poursuit-il.

Et les domaines d’application sont nombreux comme la gestion de la connaissance pour les dépôts de brevets ou l’analyse approfondie des données pour accélérer la R&D.

La Data est un autre élément central de la stratégie de la DCTI depuis le déploiement du premier datalake, il y a trois ans. « Chaque usine dispose de son data lake avec ses applications pour le traitement des données. Nous développons des approches data mesh qui privilégie davantage les flux et plus uniquement le stockage » précise Yves Caseau.

Enfin, un gros effort est porté sur le « digital manufacturing » aussi appelé Industrie 4.0 avec une dizaine de sites « leaders » qui entrainent l’ensemble des usines (70) à développer, adapter et partager des applications digitales, depuis le POC jusqu’aux outils standards du groupe . Après avoir connecté les machines et travaillé sur les données récoltées, la maintenance prédictive est en plein déploiement. Prochaine étape : les jumeaux numériques.

« Je suis obsédé par le temps d’action. Pour être agile, il faut faire le plus de choses possibles de façon standard dans le cloud et le SaaS, pour faire du spécifique ciblé et évolutif » admet Yves Caseau tout en considérant la réalité des cycles longs dans l’IT, comme la durée des vies des systèmes et la dette technique.