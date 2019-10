Marché PC : un « effet Windows 7 » sur fond de guerre commerciale Chine-USA

Le marché mondial du PC, porté par un « effet Windows 7 » ? Gartner et IDC se retrouvent sur ce point.

Le système d’exploitation arrive en fin de vie dans trois mois. En conséquence, une phase de renouvellement des parcs informatiques s’est enclenchée dans les entreprises.

Les volumes de livraisons s’en sont ressentis au 3e trimestre 2019.

Chez Gartner, qui n’inclut pas les Chromebooks dans ses estimations, le compteur en est à 68,115 millions de PC (+ 1,1 % d’une année sur l’autre).

IDC, qui comptabilise pour sa part les Chromebooks, annonce un marché à 70,4 millions d’unités (+ 3 %).

Les deux cabinets pointent aussi l’influence de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. De leur avis, la perspective d’une nouvelle augmentation des taxes américaines sur les imports chinois a engendré un accroissement des livraisons. Les stocks devraient néanmoins trouver acquéreurs avec la fin de vie de Windows 7.

Pour IDC, le phénomène s’apparente aussi à une mesure de précaution pour les constructeurs qui amenés à relocaliser leur production dans des pays comme le Vietnam et Taïwan – et qui craignent par là même des soucis d’approvisionnement à court terme.

Dans les relevés de l’un et l’autre cabinet, la consolidation du marché se poursuit. Les cinq premiers constructeurs en captent plus des trois quarts.

Chez IDC, Lenovo se positionne au premier rang avec 16,806 millions de PC livrés (+ 5,8 % sur un an), soit 24,7 % du marché (+ 1,1 point). Chez Gartner, il en est à 17,3 millions (+ 7,1 %), pour 24,6 % du marché (+ 1 point). Dans les deux cas, les ventes de ses entités NEC et Fujitsu sont prises en compte.

Avec une croissance notable sur le desktop selon Gartner et sur les notebooks selon IDC, HP occupe la deuxième place. Il capte, en fonction des estimations, 22,4 % ou 23,8 % du marché, avec 15,623 millions ou 16,8 millions de PC.

Dell aussi est au-dessus de la barre des 10 millions. Avec environ 17 % de part de marché, il poursuit une croissance ininterrompue depuis le 2e trimestre 2016 dans les statistiques d’IDC.

Apple est le seul constructeur du top 5 à afficher des livraisons en recul chez Gartner et chez IDC. Il en est à environ 5 millions d’unités.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.