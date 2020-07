Base de données : MariaDB lève 25 millions $ de plus

MariaDB Corporation garde la confiance de ses investisseurs.

L’éditeur de la base de données open source éponyme a annoncé jeudi avoir levé 25 millions de dollars supplémentaires auprès du fonds d’investissement européen SmartFin Capital. D’autres investisseurs historiques, ainsi que le nouvel entrant GP Bullhound, ont participé à cette levée de fonds.

Ce nouveau financement est une extension d’une précédente levée de fonds de Série C. Il doit permettre à l’entreprise de muscler les développements et la diffusion de sa base de données en mode cloud (DBaaS) SkySQL.

« Étendre l’activité cloud de MariaDB SkySQL est notre priorité. Cela répond à un besoin concret et immédiat du marché », a déclaré Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation.

Selon la société d’études de marché Gartner, d’ici 2022, 75% des bases de données seront déployées ou auront migré vers le Cloud.

« L’extension de la levée de fonds nous offre immédiatement des ressources pour faire évoluer plus rapidement SkySQL tout en doublant notre valorisation via un processus de levée de fonds réfléchi qui définit la voie pour la suite de notre activité », a ajouté le dirigeant.

Au total, l’éditeur d’origine finlandaise a levé 125 millions de dollars depuis sa création en 2010. Pour Jürgen Ingels, associé fondateur, de SmartFin Capital, « l’innovation dont fait preuve l’entreprise concernant la technologie de base de données cloud permettra de répondre à la modernisation rapide de l’informatique des entreprises, grandes ou petites, qui tentent de se maintenir dans l’économie d’aujourd’hui. »

Today's #MariaDB funding comes as a result of our all-star ⭐ investors led by @SmartFin_VC, with participation from existing investors and new investor @GPBullhound. 🙌https://t.co/PqZplqvnLg

— MariaDB (@mariadb) July 9, 2020