Base de données : MariaDB Platform X4 passe au cloud natif

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MariaDB Corporation a annoncé mardi la disponibilité de MariaDB Platform X4, la nouvelle mouture de sa base de données open source unifiée.

Le système a été conçu pour « toutes les charges de travail », transactionnelles (OLTP – Online transactional processing) et/ou analytiques (Online analytical processing). Une approche que MariaDB Corporation nomme « transactions intelligentes » (smart transactions).

Dans cet environnement HTAP (Hybrid transaction/analytical processing), en plus d’interroger la base pour des opérations « simples », avec quelques requêtes plus complexes, les entreprises peuvent bénéficier d’analyses en temps réel « avant, pendant et après » une transaction à des fins de prévision de ventes ou de recommandation produits, par exemple.

Stockage natif pour le cloud

« L’utilisation de terminaux mobiles et l’évolution rapide des technologies ont fondamentalement changé la façon dont nous interagissons avec les applications et ce que nous attendons en retour », a déclaré dans un communiqué Gregory Dorman, vice-président des systèmes distribués et de l’analytique chez MariaDB Corporation.

Le fonctionnement des applications de nouvelle génération évolue. « La parade consiste à ajouter de l’intelligence sans impacter les performances des transactions, c’est pourquoi nous avons déployé une configuration à double stockage pour les données, à base de lignes pour les transactions et de colonnes pour les véritables analyses », a-t-il expliqué. MariaDB Platform X4 s’appuie sur une réplication native pour stocker des données dans des formats en lignes et en colonnes (via une API compatible avec le service de stockage objet Amazon S3).

En outre, les développeurs peuvent choisir le type de stockage souhaité lors de l’émission de requêtes. Ils ont aussi la possibilité de laisser la main à MariaDB Platform X4 qui inclut des fonctionnalités de « routage intelligent des requêtes ». Les requêtes sont ainsi poussées vers le moteur le plus adapté en fonction du comportement et des performances.

« Grâce à une nouvelle génération de moteurs intelligents et à une conception simplifiée, MariaDB Platform X4 fournit des transactions intelligentes à tous, et notamment aux millions de développeurs qui utilisent déjà MariaDB pour leurs charges de travail transactionnelles uniquement, pour faire évoluer le mode de création des applications », a ajouté la firme.

MariaDB Platform X4 est disponible en téléchargement pour les clients abonnés avec MariaDB Enterprise Server 10.4. Par ailleurs, une version 10.5 de MariaDB Community Server, qui supportera aussi le stockage en colonnes, le sera fin janvier 2020.

Ready to start working with #MariaDB Platform X4? We've got deployment guides to get you started.https://t.co/HcebW2UwGl — MariaDB Corporation (@mariadb) January 14, 2020

(crédit photo © MariaDB)