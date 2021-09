Marketplaces cloud : les hyperscalers réduisent leurs commissions

Google Cloud va-t-il lui aussi abaisser le taux de commission sur sa marketplace ? Pour le moment, le discours officiel fait simplement état d’une « restructuration » du modèle économique. Le groupe américain ne dément toutefois pas l’affirmation selon laquelle il ne prélèverait plus que 3 % à terme, contre 20 % actuellement.

Microsoft a déjà opté pour ce système. Il l’applique depuis le 1er juillet sur AppSource et sur la marketplace Azure. Une démarche assortie, un mois plus tard, de la réduction d’un autre taux de commission. En l’occurrence, celui appliqué aux ventes de jeux PC sur le Windows Store (passage de 30 % à 12 %).

Le Play Store a lui aussi eu récemment droit à une annonce dans ce sens. Depuis le 1er juillet, les développeurs ne payent plus que 15 % de commission jusqu’au premier million de dollars de chiffre d’affaires. Contre, auparavant, 30 % sur tous les revenus.

Apple suit le même modèle depuis le 1er janvier. Le revenu considéré est celui de l’année calendaire précédente, déduction faite des commissions.

AWS ne communique pas publiquement les taux de prélèvement sur sa marketplace. En mai dernier, UBS fournissait une estimation à « environ 5 % », pour « 1 à 2 milliards $ de revenu par an ».

Du côté de Google, on ne donne pas non plus d’information sur ce que dégage la marketplace cloud. Dans son ensemble, l’activité de Google Cloud n’est pas encore bénéficiaire. En 2020, elle a dégagé 13,059 milliards de dollars de C. A. (+46 %), pour un résultat opérationnel à -5,607 milliards (vs -4,465 milliards en 2019).

