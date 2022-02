Maturité data : pourquoi les entreprises peuvent mieux faire

La société de conseil Datasulting et l’agence Paris&Co ont récemment livré, avec le soutien de partenaires*, leur Observatoire de la maturité data des entreprises en Île-de-France. 179 dirigeants de PME et ETI franciliennes ont participé à l’enquête en ligne.

59% indiquent que leur société dispose d’un historique de données de plus de trois ans. Par ailleurs, 80% estiment que l’exploitation de données peut améliorer la performance globale de leur entité. Toutefois, à peine plus d’un tiers des professionnels (34%) déclarent que leur organisation dispose des compétences internes nécessaires pour analyser et valoriser les données d’entreprise.

Les profils suivants sont les plus souvent cités par près des deux tiers des répondants : analyste de données (par 27% du panel), responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) (21%), ingénieur data (18%), manager data (16%) ou encore data scientist (14%). Mais les décideurs restent prudents quant aux intentions d’embauches dans ce domaine. En outre, 9% d’entre eux seulement déclaraient, durant l’été 2021, leur intention de recruter…

Or, à peine plus d’un quart (27%) des directions générales ou métiers de TPE/PME (84% du panel) déclarent être en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).

5 objectifs prioritaires

Potentiel (diversité des données disponibles), stratégie, organisation (gestion et gouvernance des données), compétences et culture data. Tous critères confondus, la maturité data moyenne est de 5,1/10. Mais la moyenne n’est pas atteinte lorsqu’il est uniquement question de diffusion d’une culture data (4,14/10) ou de gouvernance (4,71/10).

Lorsqu’ils sont interrogés sur l’exploitation de données, 5 objectifs prioritaires ressortent :

1. Acquérir et fidéliser les clients (48%)

2. Faciliter le pilotage de l’entreprise (46%)

3. Améliorer la satisfaction client (41%)

4. Proposer de nouveaux produits et services (37%)

5. Optimiser la performance opérationnelle (34%)

Pour ce faire, le plus grand nombre (42%) opte pour un pilotage classique. 31% n’ont pas d’outil de pilotage dédié (le tableur résiste). 20% optent pour un pilotage plus évolué par le biais d’un outil décisionnel (business intelligence). 4% s’orientent vers un pilotage prédictif. Et 2% des organisations dites « full data driven » disposent des compétences data nécessaires et ont la capacité de déployer des outils de machine learning.

Globalement, la sensibilisation des équipes aux enjeux data reste à renforcer.

* L’éditeur de logiciels de gestion EBP (sponsor), l’école informatique EPSI, l’UNIMEV, l’Ordre des experts-comptables, l’IDATE DigiWorld, l’Office du tourisme et des congrès de Paris et la CPME Paris Ile-de-France.