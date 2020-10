McAfee, une entreprise à 10 milliards de dollars pour son retour en Bourse ?

McAfee pèse-t-il 10 milliards de dollars ? L’éditeur, qui a dernièrement soufflé sa 33e bougie*, pourrait tutoyer cette valorisation à l’issue de son IPO. Il a déposé, ce 13 octobre, son prospectus S-1 auprès de la SEC, gendarme des marchés boursiers aux États-Unis.

Le grand saut – prévu au Nasdaq, sous le symbole MCFE – pourrait intervenir le 22 octobre. Il ne s’agirait pas d’une première : McAfee a déjà évolué en Bourse. Pendant un peu plus de 11 ans en l’occurrence, entre le 2 décembre 1999 et le 28 février 2011, date de son acquisition par Intel pour 7,68 milliards de dollars.

La première IPO avait permis de lever 75 millions de dollars. Cette fois-ci, on est proche du milliard.

Aux dernières nouvelles, McAfee vise un prix d’introduction entre 19 et 22 $. Il compte émettre 30 982 558 actions. Dans le haut de la fourchette, le produit brut s’élèverait à 681 616 276 $. On peut y ajouter deux éléments. D’une part, les 6 017 442 titres qu’émettront les actionnaires. De l’autre, une option de sursouscription sur 5,5 millions d’actions. En cas d’exercice de cette dernière, la recette se monterait à 936,1 millions de dollars.

TPG reste aux commandes de McAfee

À l’issue de la transaction, les actions émises dans le cadre de l’IPO représenteront 22,4 % du capital et 8,6 % des droits de vote. Le contrôle de McAfee restera dans les mains de TPG. Le fonds américain avait racheté 51 % du capital de l’éditeur en 2016, dans un deal qui le valorisait à 4,2 milliards de dollars.

Thoma Bravo était entré dans la boucle l’année suivante. Depuis lors, McAfee a réalisé plusieurs acquisitions, dont celles de Skyhigh Networks (SASE) et de TunnelBear (VPN). Plus récemment, il a été question – sans confirmation – d’une fusion de ses activités « grand public » avec celles de NortonLifeLock (ex-Symantec).

Sur son dernier exercice, McAfee est dans le rouge : 236 millions de dollars de pertes sur un chiffre d’affaires de 2,635 milliards.

* John McAfee avait fondé l’entreprise alors qu’il travaillait chez Lockheed.

Photo d’illustration : McAfee Network Security Platform