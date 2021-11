McAfee va se vendre 14 milliards $ à Advent

Délestée de ses activités B2B, l’entreprise de cybersécurité américaine McAfee a annoncé lundi accepter de se vendre 14 milliards $ à un consortium piloté par le fonds d’investissement Advent International.

L’opération a été validée par le conseil d’administration de McAfee. Dans ce cadre, le groupe d’investisseurs – Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC et ADIA – va acquerir toutes les actions ordinaires en circulation de McAfee au prix de 26 dollars par titre. Soit une prime de 22,6% par rapport au cours de clôture de l’action du 4 novembre 2021, la veille de la publication d’un article du Wall Street Journal sur les négociations en cours.

24% de croissance

Comment en est-on arrivé là ?

L’entreprise McAfee avait été acquise dans son ensemble par Intel en 2011 pour 7,6 milliards $, puis revendue en 2017 à TPG pour 4,2 milliards $.

Finalement, en mars 2021, la vente des activités B2B de McAfee a été annoncée à Symphony Technology Group pour 4 milliards $.

Le pôle B2C, de son côté, passera sous le contrôle du consortium piloté par Advent. La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de 2022. À l’issue de la transaction, les actions de McAfee ne seront plus cotées en Bourse.

L’entreprise, dont les revenus nets ont progressé de 24% en glissement annuel au troisième trimestre 2021, redeviendra alors une société privée.

L’acquisition de McAfee par Advent et compagnie est l’une des plus élévées dans le domaine de la cybersécurité, à ce jour. Et ce après le rachat de Proofpoint par Thoma Bravo pour 12,3 Md$ et celui pour 10,7 Md$ des activités d’entreprise de Symantec par Broadcom.