Mesh : Microsoft guide la VR collaborative vers Azure

Passer à l’échelle les applications de réalité virtuelle ? Il y a Azure pour ça. C’est en tout cas la promesse de Microsoft Mesh. Ou plutôt l’une de ses promesses.

L’offre soutient en effet un objectif plus large : apporter l’infrastructure et les services nécessaires au développement d’expériences collaboratives en VR. Expériences qui peuvent être des applications à part entière ou s’intégrer à des outils existants.

Mesh est actuellement en phase expérimentale. Son SDK prend pour le moment en charge C++, C# et Unity. Babylon, Unreal et React Native sont sur la feuille de route.

Microsoft entend en faire bénéficier Teams et Dynamics 365. Mais il n’en est pas encore là. En l’état, sa vitrine est une application spécifique au casque HoloLens 2. Elle illustre l’ensemble des capacités de Mesh. À savoir, principalement :

Représenter des espaces virtuels (avec une table pour repère d’origine)

Y intégrer les participants sous forme d’avatars (à terme, il s’agira de permettre un rendu photoréaliste en s’appuyant par exemple sur la technologie Kinect)

Faire en sorte que ces participants aient une vision commune de l’espace et des objets qui s’y trouvent

Autre vitrine made in Microsoft : l’application AltspaceVR, dédiée à l’organisation d’événements virtuels. On lui a greffé, à travers Mesh, des fonctionnalités de sécurité allant de la gestion des sessions au contrôle de conformité.

Azure fournit effectivement, au-delà de la puissance de calcul, divers services nécessaires à la mise en œuvre de la collaboration. Entre autres, la gestion des profils d’utilisateurs. Ainsi qu’une couche de stockage, aussi bien pour conserver l’état des espaces virtuels que les objets 3D qu’on y partage (l’application Mesh pour HoloLens n’accepte que les fichiers GLB).

