Messagerie piratée en entreprise : une fraude qui vaut des milliards

L’entité IC3 (Internet Crime Complaint Center) du Bureau fédéral d’enquête (FBI) américain a livré la plus récente édition de son « Internet Crime Report » (pdf).

Depuis 2017, l’agence dédiée du FBI dit avoir reçu en moyenne 552 000 plaintes par an portant sur des délits et crimes cyber « présumés ».

Sur la seule année 2021, plus de 847 000 plaintes ont été reçues (+7% en un an).

« Ces plaintes portent sur un large éventail d’escroqueries sur Internet (cyber scams) affectant les victimes à travers le monde », indique dans son rapport l’IC3.

La fraude par hameçonnage (phising), les escroqueries au paiement/à la livraison de marchandises et les violations de données à caractère personnel ont fait l’objet du plus grand nombre de signalements au centre de traitement des plaintes internet du FBI en 2021.

Toutefois, à l’exception du « personal data breach », ce sont d’autres types d’arnaques et délits qui ont coûté le plus cher aux organisations et aux particuliers qui en ont été victimes.

43 milliards $ détournés en cinq ans ?

Qu’en est-il alors des pertes financières « déclarées » ? Elles ont atteint 18,7 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, dont au moins 6,9 milliards de dollars pour la seule année 2021, relève l’IC3.

Voici le top 5 des escroqueries en ligne en fonction des coûts :

1. Piratage de messagerie en entreprise (business email compromise ou BEC) > 2,4 Md$ en 2021

2. Escroqueries et fraudes aux placements (investment scams & fraud) > 1,4 Md$

3. Arnaque aux sentiments (confidence fraud/romance scams) > 956 M$

4. Violations de données personnelles > 517 M$

5. Fraudes immobilières et à la location en ligne > 350 M$

Le piratage de messagerie en entreprise aurait coûté aux organisations plus de 43 milliards de dollars entre juin 2016 et décembre 2021, indique le FDI dans une autre communication.

Selon une autre étude (F-Secure), les RSSI interrogés en Europe et en Amérique du Nord disent que leurs équipes sont confrontées dans leur mission quotidienne à trois principales menaces cyber, à savoir : le phishing, les rançongiciels (ransomwares) et la fraude BEC.

(crédit photo © Rawpixel.com – Adobe Stock)