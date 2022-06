Meta, maison mère de Facebook, nomme Guy Rosen RSSI

Meta, maison mère de Facebook, nomme son « premier » chief information security officer (CISO, RSSI en français). Le rôle est devolu à Guy Rosen.

Après le rachat par Facebook de son entreprise Onavo (web analytics) en octobre 2013, Guy Rosen rejoint la multinationale. En tant que responsable produit, dans un premier temps, il supervise alors le service d’accès Internet.org initié par le réseau social et des acteurs technologiques. Il contribue, par la suite, aux actions de croissance du réseau social.

Depuis 2017, en tant que vice-président du management produit, il dirige les efforts d’intégrité et sûreté (integrity and safety) de la société. Une prérogative qu’il maintient.

Promu CISO, le scientifique de formation (HUJI) a en effet déclaré sur Twitter continuer de « superviser et examiner l’étendue des risques de sûreté et de sécurité » auxquels les utilisateurs des services de Meta, l’entreprise elle-même et l’industrie sont confrontés.

Confirming an update to my role. As CISO, I will continue to oversee and look across the breadth of safety & security risks the people who use our services, our company and industry face. I’m honored to take on this new role and excited for the work ahead. https://t.co/Ch5iQPKOWq

— Guy Rosen (@guyro) June 6, 2022