Meta : Sheryl « Facebook » Sandberg passe le relais

Une page se tourne dans l’histoire de Facebook.

Sheryl Sandberg, directrice des opérations (chief operating officer ou COO) de Meta Platforms (anciennement Facebook, Inc.), prévoit de passer le relais.

La cinquantenaire a précisé quitter sa fonction l’automne prochain dans un post publié sur Facebook mercredi 1er juin. Elle dit vouloir se concentrer sur la fondation qu’elle a créée et sur ses activités philanthropiques, entre autres.

Ex-vice présidente en charge des ventes et des opérations de Google, Sheryl Sandberg a été nommée en mars 2008 COO du réseau social créé quatre ans auparavant à Cambridge (Massachusetts). Elle a ainsi contribué 14 années durant à la montée en puissance du service cofondé et dirigé par Mark Zuckerberg.

Diplômée de Harvard, elle a été l’un des pilotes de la stratégie de croissance et de gestion de crise de la firme basée à Menlo Park (Californie) et renommée Meta Platforms en octobre 2021.

Javier Olivan prend le relais

La direction des opérations va revenir à Javier Olivan, actuel directeur croissance (chief growth officer) et vice-président produits et infrastructure de Meta.

A ce titre, Javier Olivan doit accompagner l’ambition « metaverse » du groupe et contribuer au rapprochement des produits et plateformes publicitaires et business de la multinationale.

Sheryl Sandberg, de son côté, reste tout de même impliquée en tant que membre du conseil d’administration de Meta.

Mark Zuckerberg a lui-même a confirmé la nouvelle.