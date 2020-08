MeTAOS : prochaine étape dans l’unification de Microsoft 365 ?

Que prépare Microsoft avec MeTAOS ?

Ce nom apparaît dans une offre d’emploi publiée la semaine passée. Il y est question d’une « plate-forme » censée faire office de surcouche aux outils de productivité cloud du groupe américain.

Une autre offre d’emploi, mise en ligne début août, contient fait référence à « MeTA », probable diminutif de MeTAOS. Microsoft y évoque un « système distribué » superposé à des composantes telles qu’Azure, SharePoint… et le « substrat Office 365 ».

Ce « substrat »*, Microsoft en a notamment parlé lors de sa dernière conférence Ignite (vidéo ci-dessous). Dans les grandes lignes, il l’a décrit comme un ensemble « stockage + services » destiné à créer du liant entre les applications de la suite bureautique.



L’idée générale est de simplifier l’accès aux contenus pertinents pour chaque utilisateur, en complément à la technologie Microsoft Graph.

Le concept de « jumeaux numériques » est mis en œuvre à ces fins.

Le dossier « Files » apparu en 2015 dans les boîtes mail Exchange Online en fut l’une des premières implémentations. Invisible pour les utilisateurs, il stocke des copies de certains objets associés à d’autres services Office 365.

Tel que perçu, MeTAOS permettrait de mieux maîtriser le « substrat », en particulier à renfort de services IA.

Un lien semble par ailleurs exister avec le framework Fluid. Lequel doit favoriser la collaboration en temps réel sur Office 365 et au-delà.

* Le site spécialisé Petri s’est fait une représentation du « substrat » (première image ci-dessous), à partir des informations communiquées à l’Ignite 2019 (deuxième image).

