Métiers : 10 profils Tech plébiscités par la Silicon Valley

Le site de recrutement Dice livre un classement des profils Tech les plus recherchés dans la Silicon Valley. Les développeurs logiciels actifs dans la région dominent.

Dice s’est appuyé sur des données générées via la plateforme Nova de Burning Glass (analyse en temps réel d’opportunités d’emploi) pour établir son classement.

Les 10 profils IT suivants sortent du lot :

1. Développeur logiciel / d’applications

2. Développeur web

3. Ingénieur / architecte système

4. Analyste des systèmes d’information

5. Ingénieur qualité / testeur

6. Administrateur de bases de données

7. Chef de projet Tech

8. Responsable support utilisateur

9. Analyste informatique décisionnelle (BI)

10.Analyste en sécurité de l’information

Dans la Silicon Valley, le top 10 ci-dessus en témoigne, les développeurs logiciels sont plébiscités. Près de 49 000 offres d’emploi leur ont été destinées, jusqu’ici, cette année.

Ce chiffre est cinq fois supérieur à celui des annonces ciblant les développeurs web, les seconds profils informatiques les plus demandés.

En outre, ces deux profils de développeurs attirent plus d’opportunités (58 437 offres en 2019) que l’ensemble des autres métiers IT (42 335 annonces) du top 10 californien.

En France, les développeurs et les ingénieurs DevOps sont toujours très demandés par le marché. Mais ce sont d’autres profils techniques qui, selon le cabinet Robert Half, font partie des « jobs en or » à suivre en 2020. À savoir : les chefs de projet SIRH, les ingénieurs système Linux et les product owners (ou responsables du carnet produit).

(photo via pexels)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.