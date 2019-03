Métiers : les 9 profils d’ingénieurs logiciels les plus recherchés

Experts de la blockchain, ingénieurs en sécurité et développeurs de l’embarqué profitent de la plus forte croissance de la demande exprimée par les recruteurs, rapporte Hired.

La plateforme de mise en relation entre entreprises et profils techniques Hired livre un panorama des ingénieurs logiciels les plus recherchés. Son rapport est centré sur 13 métropoles dans le monde. Il est le fruit d’une analyse de données propriétaires issues de 170 000 propositons d’entretien et offres d’emploi émises via la plateforme en 2018.

Les résultats d’un sondage mené auprès de 700 ingénieurs logiciels complètent l’ensemble. Aussi, les experts de la blockchain, la technologie décentralisée de gestion des transactions, profitent de la plus forte croissance de la demande, selon Hired.

Les ingénieurs en sécurité et les spécialistes du logiciel embarqué arrivent ensuite.

Ingénieurs blockchain au top

Le top 9 des expertises affichant les plus fortes croissances en témoigne :

1. Ingénieur Blockchain (+517% de sollicitations employeur en un an)

2. Sécurité (+132%)

3. Embarqué (+76%)

4. Données (+38%)

5. Backend (+33%)

6. Machine Learning (+27%)

7. Mobile (+15%)

8. Full stack (+7%)

9. Frontend (+4%)

La forte demande en profils techniques oriente les salaires à la hausse, aux États-Unis surtout, de New York à la Silicon Valley. Un exemple : dans la Baie de San Francisco (Californie) la rémunération annuelle moyenne d’un ingénieur blockchain atteint 155 000 dollars, contre 89 000 dollars à Londres et 67 000 dollars (58 K€) à Paris.