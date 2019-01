Métiers : 6 développeurs sur 10 optent pour l’autoformation

C’est le point de vue défendu par HackerRank, rapport à l’appui. 10 351 développeurs en devenir, et pour la plupart anglophones, ont participé à l’enquête en ligne (SurveyMonkey) promue par HackerRank, plateforme d’évaluation des compéténces de programmeurs

Premier enseignement du sondage : près de 70% des répondants sont formés au développement logiciel dans des universités ou des écoles d’ingénieurs. Parmi eux, 37,7% pratiquent parallèlement l’autoformation à la programmation informatique.

Par ailleurs, 27,4% des personnes interrogées se déclarent autodidactes. En définitive, ce sont donc 62% des jeunes développeurs interrogés qui optent pour l’autoformation.

Dans ce contexte, les jeunes développeurs utilisent le plus souvent pour se former la plateforme d’entraide Stack Overflow (citée par 77,3% des étudiants interrogés) et la plateforme vidéo YouTube (73%). Ils apprécient également les ouvrages techniques (60%).

Les sites de défis et concours de code informatique (46,4%), les formations en ligne ouverte (45,5%), les tutoriels en ligne (37,5%) et les documents académiques (24,9%) arrivent ensuite.

Javascript ou pas ?

Autre enseignement du sondage : la demande et l’offre de compétences en matière de langages de programmation peut sensiblement varier.

Ainsi, les recruteurs privilégient Javascript et Java (à hauteur de 48% et de 46,6% respectivement).

Du côté des développeurs, si 66% déclarent connaître Java, ils ne sont plus que 42% à le dire pour JavaScript. (Or, ce langage est utilisé par 95% des applications web à ce jour, selon W3Techs).

Les étudiants sont plus nombreux à connaître C (76,1%), C++ (66,1%) et Python (52,6%).

HackerRank reste optimiste. « En fait, après Ruby et Python, JavaScript est l’un des trois langages prioritaires que prévoient d’acquérir ceux qui ne maîtrisent pas le langage ».

(crédit photo © ProStockStudio / Shutterstock.com)