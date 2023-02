Métiers IT : « la technologie a besoin de femmes »

Femmes@Numérique, le Cigref et d’autres formulent 14 propositions issues des Assises nationales de la féminisation des métiers et filières numériques.

Les premières Assises nationales de la féminisation des métiers et filières numériques se sont déroulées le 16 février 2023, à Bercy, à l’initiative de la fondation Femmes@Numérique.

D’autres organisations – Cigref, Collectif Math&Sciences, Cercle InterElles, WoGiTech, Numeum, Société Informatique de France, Social Builder – interpellent les pouvoirs publics.

Leur constat est le suivant : en France, les effectifs d’étudiantes diplômées dans les filières qui mènent aux métiers IT ont reculé de 2% entre 2013 et 2019*. Par ailleurs, parmi la minorité de jeunes filles et femmes qui suivent une formation dédiée aux systèmes d’information, seulement 15% choisissent effectivement de travailler pour ce secteur technique après l’obtention de leur diplôme. En outre, l’éloignement des femmes vis-à-vis des métiers techniques parmi les plus rémunérateurs du marché débute dès le collège.

Or, la demande émanant des entreprises surpasse l’offre de profils qualifiés disponibles.

On manque de compétences…on a besoin des FEMMES dans la tech et la féminisation des métiers du numérique c’est à tous niveaux et à tous âges ! #numérique #tech #femmes #FEMNUM23 pic.twitter.com/v2yPxxw3FN — Femmes@Numérique (@FemmesNumerique) February 16, 2023

14 propositions de Femmes@Numérique au Cigref

Les 14 propositions suivantes ont été délivrées à l’issue des Assises :

1. Coordonner au niveau national les actions en faveur de l’égalité d’accès et de salaires dans les métiers et les filières du numérique. En mesurer l’impact.

2. Intégrer le numérique dans le socle commun de connaissances en primaire et dans le secondaire

3. Former (mieux) les professionnels en charge de l’orientation aux enjeux du numérique

4. (Re)valoriser les sciences et les mathématiques auprès de « tous » les publics

5. Faire évoluer l’offre en sciences numériques et technologie (SNT) dispensée en seconde

6. Maintenir les trois spécialités choisies en première lors du passage des élèves en terminale, pour éviter l’abandon de la spécialité « numérique et sciences informatiques » (NSI)

7. Etendre à chaque lycée la capacité de fournir la spécialité NSI (actuellement 62% des lycées la proposent) et promouvoir la spécialité auprès des jeunes filles



8. Accélérer la parution des décrets d’application prévus au titre de l’article 7 (mobilisation des établissements supérieurs de formation au numérique) de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle dite « Loi Rixain »

9. Financée par un partenariat public-privé une campagne nationale de sensibilisation pour renforcer l’attractivité des métiers du numérique auprès des femmes

10. Accompagner cette campagne d’événements émanant d’une coalition d’acteurs

11. Soutenir financièrement l’accès des jeunes filles et la poursuite de leurs études dans les métiers de l’informatique et fonctions techniques dans le cadre d’un dispositif public/privé

12. Augmenter les postes d’enseignant(e)s dans le numérique et l’informatique

13. Orienter les dispositifs financiers liés aux compétences (mentorat, alternance et apprentissage) vers les publics féminins

14. Développer des dispositifs dédiés à l’insertion des femmes dans le numérique

En présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Henri d’Agrain, président de la fondation Femmes@Numérique a déclaré : la France doit investir « massivement, dès aujourd’hui, dans les filières de formation scientifique et dans leur féminisation ». Et construire « les conditions d’une maîtrise des compétences scientifique, technologique et numérique » pour « sa « jeunesse ».

Un investissement qui contribuerait à la compétitivité et à la croissance « durable » du pays.