Métiers IT : xOps, le joker des administrateurs systèmes

Le métier d’administrateur systèmes ou sysadmin n’est, certes, pas condamné, mais il évolue. C’est l’un des enseignements d’une étude* IDC. La société d’analystes de marché anticipe une diminution de la demande de profils IT traditionnels au profit de fonctions hybrides. Celles-ci associant des compétences en développement logiciel et déploiements cloud.

En conséquence, à l’échelle mondiale, les volumes de postes dédiés aux opérations informatiques reculeraient de -8,2 par an, en moyenne, d’ici 2027. Le repli serait de -7,8% pour les postes d’administrateurs systèmes sur la période étudiée (de 2022 à 2027).

A l’inverse, IDC prévoit une hausse sur cinq ans de la demande de profils « xOps ». Ces fonctions qui englobent une ou plusieurs spécialités associées aux opérations informatiques. Ainsi, les volumes d’emplois pour des rôles émergents axés sur les données (DataOps) et l’automatisation portée par l’apprentissage automatique (MLOps), par exemple, progresseraient en moyenne, et respectivement, de 17,9% et 20,1% par an.

Pour faire quoi ?

De l’administration système à l’apprentissage machine

IDC livre dans son étude de marché les définitions suivantes : le DataOps utilise « une combinaison de technologies et de méthodes axées sur la qualité, la livraison continue de données, combinant des perspectives intégrées et orientées vers les processus sur les données avec l’automatisation et des méthodes analogues à l’ingénierie logicielle agile ».

Le MLOps « rationalise et automatise l’ensemble du cycle de vie d’apprentissage automatique (machine learning ou ML) ». Ce qui implique « la gestion et l’automatisation de données, pipelines, code source et modèles ML, de l’ingestion des données au déploiement, au suivi et à la surveillance des modèles. » Aussi, les professionnels concernés appliqueront « les principes des pratiques DevOps aux processus d’apprentissage automatique ».

Justement, les DevOps, et leur déclinaison DevSecOps (développement, sécurité, opérations), sont très sollicités. Autant de métiers IT dont les salaires font partie des mieux orientés.

* source : IDC – Worldwide xOps Census and Forecast, 2022–2027 [accès payant]