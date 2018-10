Métiers du numérique : des salaires en hausse pour les experts

Le cabinet de recrutement Robert Half France publie l’édition 2019 de son guide des salaires. L’analyse est basée sur des placements, des entretiens et des enquêtes indépendantes réalisées auprès de 1000 candidats et 700 décideurs (DG, DRH, DAF et DSI).

Dans les métiers du numérique orienté marketing, les rémunérations augmentent. Mais « au niveau SI, la transformation numérique entre dans une phase de stabilisation ». Les salaires également, sauf pour les experts, indiquent les auteurs du guide. Ils observent « de véritables surenchères sur les profils liés à la data et au développement informatique ». Dans ce contexte, « les directeurs informatiques ont dû, plus de 6 fois sur 10, augmenter le salaire prévu initialement pour être sûrs de retenir le candidat » recherché.

Mais prudence. Les échelles salariales que Robert Half présente sont des moyennes brutes annuelles (hors primes et autres avantages). Elles peuvent donc varier en fonction de la taille, du secteur d’activité et de la zone géographique de l’employeur. Par ailleurs, ces rémunérations sont ventilées en percentiles. Le moins élevé (le 25e) correspond le plus souvent aux nouveaux entrants ou aux cadres évoluant dans des marchés à faible tension en matière de recrutement. Le percentile le plus élevé (le 95e) rassemble les profils les plus expérimentés ou ceux pour lesquels les entreprises se livrent une guerre des talents.

DSI et CDO au top des salaires

Le top 5 des salaires bruts annuels moyens dans les SI est le suivant :

1. Directeur des systèmes d’information (DSI) de 96 200 à 250 000 euros ;

2. Directeur études et développement de 83 000 à 149 600 euros ;

3. Responsable du domaine SI de 85 500 à 140 000 euros ;

4. Directeur technique de 73 000 à 130 000 euros ;

5. Chef de projet/Responsable SI de 71 500 à 90 000 euros.

Dans les métiers du numérique, le CDO (Chief Digital Officer) gagne plus :

1. Chief Digital Officer de 115 000 à 320 000 euros ;

2. Chief Data Officer de 90 000 à 260 000 euros ;

3. Directeur marketing de 85 000 à 150 000 euros ;

4. Responsable e-commerce de 73 300 à 138 000 euros ;

5. Chef de projet/programme de 67 600 à 96 600 euros.

« Dans les métiers du digital, la tendance au zapping pratiqué à la fois par les entreprises et les candidats, impacte directement les niveaux des rémunérations », selon le rapport.

(crédit photo de une © Maryna Pleshkun – shutterstock)