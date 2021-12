Michel Van Den Berghe – Campus Cyber : « Nous voulons créer les communs de la Cyber »

Invité de la Journée de la Cybersécurité organisée par Silicon.fr, Michel Van Den Berghe, président du Campus Cyber, revient sur la genèse du projet et ses ambitions en évoquant la question de la souveraineté qui agite le secteur.

Sise au coeur du quartier de la Défense, le Campus Cyber est installé dans la tour Erié et dispose de 28 000 mètres carrés de bureaux. A quelques semaines de l’inauguration officielle du Campus Cyber , prévue courant Février 2022 par le Président de la République ; Michel Van Den Berghe fait le point sur les derniers éléments du projet et sur les objectifs de cette structure bâtie sur un partenariat public/privé dont l’Etat sera majoritaire.

Extraits de son interview.

Objectifs et fonctionnement du Campus Cyber

>> « Ce qu’on ne veut pas, c’est que ce soit un projet immobilier. On veut réellement créer ces communs de la cyber. C’est pour cela qu’on crée la marque Campus Cyber sous laquelle seront vendues différentes prestations : formations, bulletins de veille…»

>> « On a un grand showroom avec des espaces immersifs. Et plus de 40 projets de contenus qui seront projetés dans ces espaces »

>> « Notre objectif est de générer 2 à 3 millions € de chiffre d’affaires par an pour que les salariés ne soient pas dépendants de l’État. Actionnaire à environ 45 % , ce dernier financera à 50 % chaque projet commun créé »

>> « Pour les grandes entreprises, la conscience est prise. Avec les petites entreprises, le discours doit s’axer sur la résilience : comment continuer à fonctionner si vous n’avez plus d’IT. »

>> « Il y aura des zones de confiance, on ne partagera pas tout. 120 sociétés participent toutefois aux groupes de travail. Et des livrables commencent à sortir.»

>> « Le Campus Cyber doit aussi aider les pépites françaises à rayonner. C’est ce que font très bien les Israéliens avec le pôle Beer- Sheva »

Se former à la cyber

>> « Sept écoles sont dans la boucle. On est plutôt sur des formations de niveau ingénieur. L’EPITA, toutefois, va lancer un cursus bac +2 pour les techniciens, par exemple dans les SOC.»

>> « On travaille aussi sur le reskilling. En l’occurrence, la réorientation des devs, et des ingés réseau ou de prod vers la cyber.»

Regardez l’interview de Michel Van Den Berghe en intégralité ci-dessous