Micro Focus pousse Hybrid Cloud Management X

Le fournisseur de solutions Micro Focus a confirmé le lancement de Hybrid Cloud Management X (HCMX). Une solution de gestion multicloud exécutable dans le cloud public ou sur site (on-premise). HCMX regroupe un portail et un catalogue de services.

« HCMX est l’évolution du produit HCM. Comme HCM, HCMX est une solution d’entreprise pour la gestion multicloud. Avec elle, [l’utilisateur] peut agréger, concevoir, déployer et gérer des services cloud et d’infrastructure », a expliqué dans un billet de blog la direction marketing produit du spécialiste de la gestion de services d’entreprise.

« Ce qui distingue HCMX c’est l’automatisation flexible de l’exécution dynamique d’un large éventail d’environnements à partir d’un catalogue rationalisé », a-t-elle ajouté.

L’offre HCMX est basée sur la même architecture que Micro Focus Service Automation Framework X (SMAX). Ainsi, HCMX bénéficie des mêmes capacités de traitement du langage naturel, de recherche intelligente et des mêmes agents virtuels que SMAX. La plateforme de gestion de services IT (ITSM) lancée en Europe en mai 2020.

HCMX fournit également aux équipes informatiques une bibliothèque de services réutilisables et des workflows automatisés.

Avec HCMX, Micro Focus ambitionne de simplifier le déploiement et la gestion de ressources cloud sur AWS, Azure, Google Cloud ou VMware, et d’autres infrastructures. Micro Focus veut aussi faciliter les mises à jour de la plateforme logicielle grâce à une configuration « sans code », a précisé le fournisseur britannique.

(crédit photo © Shutterstock)

