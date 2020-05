Micro Focus lance Smax en Europe

La solution Smax de Micro Focus est disponible en Europe. « C’est la seule solution d’ESM au monde basée sur du machine learning et de l’analytique, laissant aux utilisateurs le choix du déploiement, soit en SaaS, soit sur cloud public ou privé », explique Tom Goguen, Chief Product Officer Micro Focus.

La promesse est de couvrir les fonctionnalités de plusieurs outils d’ITSM en une seule solution pour englober le périmètre d’une solution de Enterprise Service Management (ESM) en mode low-code.

Outre l’utilisation du machine learning, Micro Focus avance une auto-catégorisation des tickets d’incidents et une analyse automatisée des caractéristiques des incidents ainsi qu’une réduction du nombre de demandes grâce à un assistant virtuel intelligent embarqué.

Micro Focus a pour objectif de fournir des mises à jour trimestrielles sur Smax, apportant des améliorations fonctionnelles ou techniques.

