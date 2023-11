MicroCloud : une stack LXD-Ceph-OVN pour l’edge

Ceph pourrait-il utiliser des partitions plutôt que des disques ? Canonical s’est vu poser la question lors de la phase expérimentale de MicroCloud.

« Non, mais on y travaille » était la réponse, en substance. Aux dernières nouvelles, le chantier ne s’est pas concrétisé. MicroCloud, quant à lui, a franchi un cap, passant en disponibilité générale. C’était la semaine dernière.

Sous licence AGPL, MicroCloud prend la forme d’un snap qui automatise le déploiement de clusters LXD avec stockage Ceph et réseau OVN. La détection des serveurs repose sur mDNS.

Orienté edge, MicroCloud est censé pouvoir scaler jusqu’à 50 nœuds. Il nécessite 8 Go de RAM sur chaque machine. MicroK8s et MAAS peuvent y être installés en option, respectivement pour gérer les conteneurs d’applications et les déploiements à grande échelle.

À consulter en complément :

Ubuntu Desktop : vers un OS immutable sur base Snap

Ubuntu est lancé en version RTOS

Kubernetes : cinq solutions « légères » pour le développement local

Après l’edge et le green IT, MLPerf s’ouvre à l’IA générative

Illustration principale générée par IA