Microservices : NextArch, levier open source de la Chine

Dans la famille « Fondation Linux », on demande OpenBytes et NextArch. L’un et l’autre sont des nouveaux venus, officialisés cette semaine.

Le premier est un projet à coloration très américaine. Son objectif : définir des standards pour favoriser l’exploitation de l’open data.

Le second réunit un casting quasi intégralement chinois (sur la liste figurent notamment Baidu et Xiaomi). Et a le statut de fondation, signe d’une certaine maturité. Il s’inscrit effectivement dans la continuité de Tars.

Derrière cette marque* qu’on retrouve aussi orthographiée tout en capitales, il y a un framework RPC made in Tencent : TAF (Total Application Framework). Le groupe chinois l’exploite depuis 2008. Il l’avait basculé en open source au printemps 2017. Sur cette base s’est développée une plate-forme destinée à faciliter la conception d’environnements de microservices. La Fondation Linux l’avait prise sous son aile à la mi-2018.

Check out this timeline of our growth and projects. We will have more exciting news coming up super soon! 🥳👇 pic.twitter.com/iQTyH1w8fI — TARS Foundation (@TarsCloud) July 21, 2020

Une quarantaine d'organisations composent officiellement l'écosystème Tars. Avec NextArch, on prend les mêmes - ou presque - et on recommence, avec des travaux néanmoins plus focalisés. En l'occurrence, sur l'intercompatibilité des microservices au sein des infrastructures hétérogènes.

📢Founded on March 10th, 2020, the TARS Foundation is set to build a better microservices ecosystem. Our first-ever annual report presents the many achievements by TARS community members over the past year. Read here: https://t.co/ZzxJyZBJN3 pic.twitter.com/nZRRGJAlSY — TARS Foundation (@TarsCloud) February 4, 2021

* À ne pas confondre avec la fondation caritative pakistanaise du même nom.

Illustration principale © ArtemisDiana - Adobe Stock