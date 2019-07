Microsoft 365 : AT&T va tout migrer

AT&T a décidé de faire passer “une grande partie” de ses 268 000 salariés sur Microsoft 365, l’ensemble qui comprend Windows 10, Office 365 et Enterprise Mobility + Security.

Il est également prévu qu’AT&T fasse de Microsoft Azure son service cloud “préféré” pour ses applications hors réseau dont il compte migrer la majorité sur du cloud public d’ici 2024.

.@ATT is bringing #Microsoft365 to help transform the way much of its 268,000 person workforce collaborates to better enable them to create the future of communications around the world: https://t.co/G3kqj3uV6h

— Microsoft 365 (@Microsoft365) 17 juillet 2019