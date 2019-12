Microsoft 365 : bientôt une marque grand public ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La marque Microsoft 365, étendue au grand public ?

L’éditeur n’a jamais rien officialisé à ce propos. Mais il a déjà adressé, plus ou moins volontairement, des signaux*. Dont l’un cette semaine, dans le cadre de la conférence technologique annuelle de Credit Suisse.

Rajesh Jha, directeur de l’entité « Experiences & Devices », est revenu sur l’actuel Microsoft 365.

L’offre, disponible depuis l’été 2017, a pris la suite des packs « Secure Productive Enterprise ». Elle associe Office 365, Windows 10 Entreprise et une composante « Mobility + Security » (basée sur Intune et Active Directory).

Rajesh Jha en a vanté le statut de « cloud de productivité » et affirmé l’intention du groupe de faire « de même auprès du grand public ».

L’offensive pourrait se concrétiser au printemps 2020, sous la bannière « Microsoft 365 Life ».

Elle consisterait pour l’essentiel en un rebranding des offres Office 365 Personnel et Famille. Y seraient toutefois adjoints des outils « orientés grand public » tel un gestionnaire de mots de passe.

Il est aussi question d’une version spécifique de Teams, adaptée à un usage « en famille et entre amis », avec notamment le partage de géolocalisation. En l’état, la messagerie collaborative n’est pas disponible sur Office 365 Personnel et Famille (Skype l’est).

* Parmi ces signaux, une offre d’emploi publiée fin 2018. Le poste : responsable produit pour une « offre d’abonnement M365 grand public ».

Plus récemment, des utilisateurs ont constaté que leurs produits Office 365 étaient passés sous la marque Microsoft 365.

I have a home Office365 Licence on my personnal MSA and all app branding switched from Office 365 to Microsoft 365 this morning. pic.twitter.com/3Ez9yzmIBn — Florian B (@flobo09) September 19, 2019

Logo © Microsoft