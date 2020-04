Microsoft 365 : sécurité élargie pour les PME

Microsoft 365 Business* inclura bientôt davantage de fonctionnalités de gestion des identités et des accès.

Cet enrichissement est lié à l’intégration d’une licence Azure AD Premium P1.

Il devrait être effectif dans « quelques semaines » pour les nouvelles souscriptions. Les clients actuels devront patienter « quelques mois ».

Associant Office 365 à des outils de sécurité et de gestion des appareils, Microsoft 365 Business est destiné à couvrir jusqu’à 300 utilisateurs. Avec, pour chacun, un tarif de base à 16,90 € HT par mois.

L’offre comprend déjà certaines capacités que propose Azure AD Premium P1. Notamment les stratégies d’accès conditionnel, l’authentification multifacteur et la réinitialisation des mots de passe en libre service.

L’intégration de la licence (facturée sinon 5,06 € HT/mois/utilisateur avec engagement annuel) ajoutera :

* Le 21 avril, la solution prendra la marque Microsoft 365 Business Premium dans le cadre d’un rebranding plus large.

