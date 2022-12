Pourquoi Microsoft s’offre 4% de la Bourse de Londres

Une alliance stratégique orientée cloud et data a été négociée entre Microsoft et le London Stock Exchange Group, acquéreur de Refinitiv.

Un partenariat stratégique de 10 ans a été négocié entre le London Stock Exchange Group (LSEG) et Microsoft. La firme de Redmond l’a annoncé dans un billet de blog.

L’objectif est de soutenir l’activité data de la place financière britannique.

Dans le cadre de l’accord négocié, Microsoft va racheter les actions détenues dans la Bourse de Londres par un consortium composé de Blackstone et Thomson Reuters. Et prendre une participation de 4%, pour une valeur de 2 milliards $, dans la place financière britannique

LSEG devrait engager, dans un premier temps, entre 250 et 300 millions de livres sterling dans ce projet. L’accord lui apporterait une hausse « significative » de ses revenus après 2025, mais le groupe n’a pas communiqué de prévisions spécifiques.

Microsoft, de son côté, dit prévoir de générer par ce biais au moins 5 milliards de dollars sur la durée du partenariat.

On note, par ailleurs, que la prise de participation fait suite à l’acquisition en 2021 pour 27 milliards $ par LSEG de Refinitiv. Le fournisseur de solutions de données et d’infrastructures pour les marchés financiers est lui-même partenaire stratégique de Microsoft.

« Démocratiser » la data des marchés financiers

Les deux groupes travailleront ensemble à :

– la « démocratisation » de la data sur les marchés financiers

– le développement d’une nouvelle génération de LSEG Workspace sur la plateforme Microsoft Teams

– la co-création d’une solution d’analyse et de modélisation de nouvelle génération

« Les plateformes héritées, les informations cloisonnées, les limites d’échelle et la surcharge de données entravent la capacité [des organisations] à fournir les meilleures expériences client, informations et outils », a expliqué Judson Althoff, EVP et CCO de Microsoft.

Et d’ajouter :

Pour atteindre cet objectif, les stratégies de transformation impliquent « des technologies avancées du Cloud et de l’IA. LSEG a déjà commencé à résoudre ces questions pour ses clients et, grâce à ce partenariat stratégique, nous allons accélérer cette transformation. »

Scott Guthrie, EVP de Microsoft, cloud et IA, sera prochainement nommé directeur non exécutif de LSEG.