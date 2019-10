Microsoft : les 4 dirigeants les mieux payés

Microsoft Azure est l’un des principaux bénéficiaires des migrations vers le cloud public de grands comptes.

Porté par ses performances dans le cloud, le groupe technologique a choisi de réviser à la hausse les rémunérations du top management.

Vois les dirigeants de la firme de Redmond les mieux payés au titre de son exercice 2019 :

1. Satya Nadella >

Au cours de l’exercice fiscal 2019 de la multinationale, la rémunération totale du directeur général (CEO) de Microsoft depuis 2014 a augmenté de 66% à 42,9 millions de dollars.

Cette enveloppe inclut : un salaire de base de 2,3 millions de dollars, des attributions d’actions qui ont atteint les 29,7 millions de dollars et un plan d’incitation de 10,8 millions dollars.

« Grâce au leadership de Staya Nadella et à son engagement constant pour un succès à long terme, la société a réalisé un exercice record, générant un chiffre d’affaires de plus de 125 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice [clos le 30 juin 2019], avec une croissance à deux chiffres des revenus et du bénéfice net », a déclaré Microsoft dans un document financier dont CRN s’est fait l’écho.

2. Amy Hood >

La vice-presidente exécutive et directrice financière (CFO) de Microsoft a obtenu un pack de rémunération de 20,2 millions de dollars. Un montant global en hausse de 36% par rapport à l’exercice précédent

Le salaire de base de la dirigeante a progressé de 83 000 dollars. Ses attributions d’actions ont augmenté de 3,2 milllions de dollars pour atteindre 19,1 millions de dollars sur l’exercice.

3. Brad Smith >

Le président de Microsoft, pilote juridique du groupe, a gagné 17,4 millions de dollars. Un montant en progression de 28% par rapport à l’exercice fiscal 2018 de la firme américaine.

Le salaire de base de Brad Smith a augmenté de 50 000 dollars et ses primes et actions (stock awards) de 4 millions de dollars au cours de l’exercice.

4. Jean-Philippe Courtois >

Jean-Philippe Courtois, EVP et président des ventes mondiales, du marketing et des opérations du groupe, va toucher un total de 15,1 millions de dollars (+36%) au titre de l’exercice 2019. Les attributions d’actions du dirigeant ont enregistré un gain de 4,2 millions de dollars au cours de l’exercice.

Une référence pour la direction de Microsoft France ?

(crédit photo © Microsoft)

