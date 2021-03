Face à Microsoft, Automation Anywhere active le levier Google Cloud

Google devient le « fournisseur cloud principal » d’Automation Anywhere. Un rôle jusque-là officiellement tenu par Microsoft.

Microsoft, désormais trop menaçant pour Automation Anywhere ? À la mi-2019, les deux entreprises avaient annoncé un partenariat qui allait notamment voir, quelques semaines plus tard, le cloud du premier accueillir les produits du second.

Microsoft était officiellement devenu le « fournisseur cloud préféré » d’Automation Anywhere. On nous promettait alors, entre autres, de fructueuses combinaisons entre l’IA de l’un et la RPA de l’autre. En particulier à travers la plate-forme Power.

Cette dernière a aujourd’hui un tout autre poids sur le marché de l’automatisation. Absent, en 2019, du premier Magic Quadrant que Gartner avait consacré au sujet, Microsoft avait fait son apparition l’année suivante dans la catégorie des « visionnaires ». Il ne lui manquait pas grand-chose pour figurer parmi les « leaders »… aux côtés d’Automation Anywhere.

Moins d’ombre chez Google Cloud ?

L’un des prochains marqueurs forts du développement de l’axe RPA sur la plate-forme Power devrait être l’intégration du client de bureau Power Automate Desktop sur Windows 10. C’est une question de semaines.

En attendant, Automation Anywhere a changé son fusil d’épaule. Place à une « alliance stratégique pluriannuelle » avec Google Cloud. Ce dernier devient, si on s’en tient aux termes exacts, son « fournisseur cloud principal ».

Le partenariat se traduira par l’arrivée d’Automation 360 – nouveau nom d’Automation Anywhere Enterprise A2019 – sur la marketplace de Google Cloud en mai. Le reste des engagements est dans la même veine que ceux pris avec Microsoft. Il s’agira par exemple de mutualiser le développement de solutions alliant IA et RPA « pour des cas d’usage sectoriels ».

Quant aux produits Google qui feront l’objet de jonctions avec les technologies d’Automation Anywhere, on nous en mentionne trois : Apigee (gestion d’API), Appsheet (développement low/no-code) et AI Platform (data science/machine learning).

Les principales passerelles jusqu’alors mises en avant portaient sur les bots dans Google Sheets et sur l’API Vision de Google Cloud, pour la classification de documents et l’extraction de données.