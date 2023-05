Microsoft Azure Linux sort de l’ombre

Microsof l’a confirmé lors de son événement Build 2023. La disponibilité générale de la distribution Azure Linux pour Azure Kubernetes Service (AKS) est désormais actée.

Et ce après deux ans après d’expérience interne et une préversion annoncée en octobre 2022.

Azure Linux est un système d’exploitation conçu pour être déployé dans le cloud et pour exécuter des conteneurs, essentiellement. L’OS est optimisé pour Azure et facilite l’utilisation de technologies Microsoft par les développeurs pour déployer et gérer les charges de travail dédiées.

Déclinaison commerciale de CBL-Mariner (Common Base Linux-Mariner), projet interne développé par le groupe de Redmond, Azure Linux s’exécute en tant que machine virtuelle sur Hyper-V, l’hyperviseur Windows de Microsoft. Bien que l’OS soit optimisé à cet effet, des installations baremetal sur une architecture x64 ou ARM64 sont possibles, a relevé DevClass.

Azure Linux et Hyper-V

Azure Linux est centré sur le cloud de l’éditeur et inclut « juste l’essentiel pour faire fonctionner avec un cluster Kubernetes », selon Perrin.

La distribution open source personnalisée par Microsoft « nous permet d’avoir une orientation Azure très définie et très marquée, et de régler les composants de la distribution exactement comme nous en avons besoin pour prendre en charge un hôte de conteneurs, tout en minimisant les dépendances, les paquets superflus, et ainsi de suite », a déclaré Jim Perrin, lors d’une session de questions-réponses de la Build 2023.

La partie commerciale prise en charge concerne uniquement la partie hôte de conteneurs pour AKS.

« Notre objectif est de fournir une plateforme sécurisée et fiable pour exécuter [les] charges de travail. À cette fin, toutes les mises à jour de l’hôte de conteneur Linux Azure sont d’abord exécutées via une suite rigoureuse de tests de validation Azure. Cette suite de tests est constamment mise à jour à mesure que la prise en charge de nouveaux scénarios est ajoutée », a expliqué Jim Perrin dans un billet de blog. « En outre, étant donné qu’il y a beaucoup moins de packages dans l’hôte de conteneur, le volume de correctifs de sécurité requis est inférieur et ces problèmes sont également corrigés rapidement. Nous surveillons de près et organisons entièrement la chaîne d’approvisionnement logicielle, ce qui permet une plus grande assurance de qualité et de résilience de bout en bout. »

