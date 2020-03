Microsoft : Bill Gates s’éloigne du conseil d’administration

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Microsoft a annoncé vendredi que son cofondateur, ancien CEO et actuel conseiller technologique Bill Gates, 64 ans, quitte le conseil d’administration du groupe pour se concentrer sur ses activités philanthropiques.

Le milliardaire et son épouse dirigent la Bill and Melinda Gates Foundation. La fondation basée Seattle (Washington) gèrent des milliards de dollars d’actifs et finance différents programmes dédiés à la santé, l’éducation, le développement, entre autres.

Une transition engagée de longue date.

Toujours conseiller technologique

Dès juin 2008, Bill Gates s’est détourné de son poste de dirigeant à plein temps chez Microsoft pour consacrer davantage de temps à sa fondation. Il fut président du board du groupe jusqu’en février 2014. Et, jusqu’au 13 mars 2020, l’un de ses administrateurs.

« Ce fut un immense honneur et un privilège d’avoir travaillé avec Bill et d’avoir appris de lui au fil des ans. Bill a fondé notre entreprise avec une foi en la force de démocratisation des logiciels et une passion pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Et Microsoft et le monde sont meilleurs pour cela », a déclaré Satya Nadella, CEO de la firme de Redmond.

Avec le départ de Bill Gates du conseil d’administration de Microsoft, celui-ci est désormais composé de 12 membres, a indiqué l’entreprise. Le groupe a précisé que Bill Gates conserve sa fonction de conseiller technologique auprès du CEO et d’autres dirigeants de Microsoft.

(crédit photo : Jstone-Shutterstock)