Microsoft Build 2023 : 5 annonces majeures autour de l’IA

Mettre l’intelligence artificielle à la portée de tout un écosystème, c’est l’ambition affichée par Microsoft lors de son événement développeurs Build des 23, 24 et 25 mai.

L’édition 2023 intervient alors que la concurrence autour des IA génératives est exacerbée.

Voici cinq des principales annonces mises en exergue par la firme américaine :

Microsoft Build 2023 : n’oubliez pas le Copilot !

1. Bing s’intègre dans ChatGPT >

Le partenariat négocié entre Microsoft et OpenAi monte en puissance.

Le « nouveau » Bing, lui-même alimenté par l’IA, devient le moteur de recherche par défaut de ChatGPT, le chabot conçu par OpenAI. Ses réponses aux requêtes de ses utilisateurs pourront donc être associées à des contenus web actuels, en plus des jeux de données sur lesquels l’agent s’est entraîné avant son lancement public en novembre dernier.

Dans un premier temps, la fonctionnalité est proposée aux utilisateurs de la version payante ChatGPT Plus. Cependant, cette « expérience de recherche » sera prochainement accessible aux utilisateurs de l’édition gratuite par le biais d’un plugin.

De quoi se renforcer face à la concurrence, Google en tête ?

Today at #MSBuild, I shared how we're infusing AI across every layer of the tech stack and empowering developers to help the world benefit from this new age of AI. pic.twitter.com/AwatTvTkck — Satya Nadella (@satyanadella) May 23, 2023

2. Plugins et interopérabilité >

Les extensions (plugins) permettent à des logiciels tels que ChatGPT et Bing d’interagir avec d’autres solutions et services via des interfaces de programmation (API). La semaine dernière, OpenAI a annoncé proposer plus de 70 plugins pour ses abonnés ChatGPT Plus.

Désormais, la firme de Redmond adopte la même standard ouvert que propose OpenAI pour l’accès API à ChatGPT. Par ce biais, l’interopérabilité entre ChatGPT et l’ensemble des offres Copilot (assistance propulsée par l’IA générative) de Microsoft est assurée.

Microsoft définit un « Copilot » comme une application qui utilise l’IA avancée et des grands modèles de langage LLM), tels que GPT-4, pour aider les utilisateurs dans des tâches complexes, sans se limiter aux données d’entraînement jusqu’à septembre 2021.

Les développeurs peuvent donc utiliser une unique plateforme pour créer des plugins compatibles avec différents outils, ChatGPT, Bing et Copilot inclus. Ils peuvent également intégrer leurs applications directement dans Microsoft 365 Copilot via les plugins.

3. Windows Copilot pour Windows 11 >

Microsoft a annoncé le lancement de Windows Copilot pour Windows 11. La plus récente mouture de son système d’exploitation (OS) pour PC sera ainsi dotée d’une assistance centralisée propulsée par une intelligence artificielle de nouvelle génération.

En outre, avec Windows Copilot, les utilisateurs pourront bénéficier d’une assistance « intelligente » depuis Bing Chat et des plugins.

Le groupe technologique américain que dirige Satya Nadella déclare à ce sujet :

« Avec Bing Chat et des plugins propriétaires et tiers, vous pouvez vous concentrer sur la concrétisation de vos idées, mener à bien des projets complexes et collaborer, plutôt que de dépenser de l’énergie à chercher, lancer et travailler avec de multiples applications ».

4. Microsoft Fabric ou la data science >

Avec Microsoft Fabric, l’éditeur propose aux développeurs et aux data scientists une plateforme unifiée dédiée l’analyse avancée de donnnées. L’objectif est de répondre aux attentes en matière d’ingénierie et de science de données, d’intégration, de stockage et d’observabilité.

Le tout est enrichi par l’offre Azure OpenAI Service et connecté à un seul référentiel nommé OpenLake. Copilot dans Microsoft Fabric, bientôt en preview, viendra compléter l’ensemble.

5. Azure AI Studio : créer vos propres Copilots >

Lors de sa conférence Build, Microsoft a également lancé Azure AI Studio, une fonctionnalité d’Azure OpenAI SErvice qui permet aux utilisateurs d’associer un modèle tel GPT-4 avec leurs propres données.