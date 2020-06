Microsoft ouvre son antivirus Defender aux UEFI

Comme ESET ou encore Kaspersky, l’antivirus de Microsoft inclut désormais un scanner UEFI.

Peuvent y accéder les entreprises qui disposent d’un abonnement à la suite de sécurité Defender ATP.

L’outil communique avec le firmware sur l’interface SPI, selon les protocoles hardware des fabricants. Les analyses se font de façon périodique, ainsi qu’en réponse à des événements de type chargement d’un pilote douteux. Les alertes apparaissent dans le centre de sécurité Microsoft Defender.

Le balayage UEFI s’inscrit dans la lignée d’autres fonctionnalités d’intégrité du système regroupées sous la bannière System Guard. Parmi elles :

Illustrations © Microsoft & RVNW – stock.adobe.com

