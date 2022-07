Emploi IT : Microsoft redoute le déficit de main d’oeuvre qualifiée

Brad Smith, président de Microsoft, pointe un rétrécissement du bassin de main d’oeuvre qualifiée et disponible.

Microsoft n’hésite pas à réaligner ses ressources dans un contexte économique incertain. Dans le même temps, la multinationale américaine s’inquiète d’un rétrécissement du bassin de main d’oeuvre, a relèvé Reuters.

Brad Smith, président de Microsoft, a expliqué dans un entretien que le nombre de personnes qui entrent dans la population active diminue progressivement aux Etats-Unis.

Par ailleurs, sur les principaux marchés internationaux où s’active Microsoft, le déficit de main d’oeuvre est également perceptible.

« Cela explique en partie pourquoi on peut avoir une croissance faible et une forte pénurie de main d’oeuvre au même moment. Il n’y a tout simplement pas autant de personnes qui entrent sur le marché du travail » que lors des décennies précédentes, a déclaré le dirigeant.

Contexte économique mondial incertain

Globalement, la demande exprimée par les entreprises est supérieure à l’offre de profils technologiques disponibles. Les entreprises se livrent concurrence pour attirer et retenir les profils les plus demandés. Parmi lesquels se trouvent des analystes en cybersécurité, des développeurs logiciels et des spécialistes de l’intelligence artificielle (IA).

Autant de professionnels qui peuvent bénéficier des rémunérations parmi les plus élevées du marché et disposer d’une marge de manoeuvre relativement confortable pour négocier leur avenir professionnel.

Microsoft redoute que la tendance finisse par lui coûter trop cher.

En compétition avec d’autres organisations pour recruter des profils qualifiés, Microsoft dit avoir augmenté des rémunérations, tout en révisant son plan d’embauche. Dans le même temps, le fournisseur de logiciels et de services cloud a supprimé certains emplois.