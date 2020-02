Collaboratif : que prépare Microsoft avec les Espaces Outlook ?

En novembre dernier, à l’occasion de la conférence Ignite 2019, Microsoft annonçait le projet Cortex.

Ce dernier vise à créer, à l’échelle de chaque organisation, un « réseau de connaissance » fondé entre autres sur le Microsoft Graph. Et à le restituer à travers les applications Office.

Les Espaces Outlook pourraient en être une incarnation.

Il s’agit d’espaces de travail qui réunissent, sous forme de projets, divers contenus (messages, événements, documents…).

L’assemblage de chaque projet se fait sur la base de deux éléments. D’une part, les adresses e-mail des personnes impliquées. De l’autre, des mots-clés. On peut éditer ces informations à tout moment.

Les Espaces Outlook n’en sont pour l’heure qu’au stade expérimental. On peut y accéder sur le webmail, avec un compte professionnel… moyennant quelques réglages dans le navigateur.

Sur la droite de l’interface, on trouve un menu qui permet de rechercher messages et événements. On peut les intégrer dans le canevas du projet par glisser-déplacer.

Le menu latéral gauche permet, en l’état, d’ajouter notes, fichiers, liens, listes de tâches et météo. Les autres options (présentation, document Word, workbook Excel…) ne sont pas encore fonctionnelles.

Illustration principale © Microsoft

