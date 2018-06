Microsoft et GitHub : un mariage à 7,5 milliards $

Microsoft va débourser 7,5 milliards $ en actions pour acquérir GitHub. La transaction est soumise à l’approbation des autorités américaines et européennes pour boucler l’opération d’ici à la fin de l’année.

Quel est le sens de cette acquisition ? Satya Nadella, CEO de Microsoft, a promis , entre autre,

d’exploiter son réseau de partenaires pour pousser l’usage de GitHub dans les entreprises, qui, sont déjà 1,5 million à l’utiliser. Le rapprochement sera aussi l’occasion de monter des passerelles pour « ouvrir les outils de développement de Microsoft à un nouveau public » de GitHub qui fédère 24 millions de développeurs. Des passerelles devraient également s’établir avec le cloud Azure, comme le laisse suggérer cette présentation.

Microsoft, gros contributeur

Microsoft a semble-t-il surpayé GitHub pour emporter l’affaire. En effet, sa dernière valorisation connue était de 2 milliards $, à l’été 2015, à l’issue d’un tour de table emmené par Sequoia Capital.

Côté financier, les chiffres des neuf premiers mois de 2016 parlent d’une perte de 66 millions $, pour un chiffre d’affaires de 98 millions. C’est la version entreprise de GitHub, lancée en 2011 et déclinée dans le cloud en 2017, qui constitue sa principale source de revenus.

Microsoft est devenu l’un des plus gros contributeurs de GitHub. Plus d’un millier de ses employés y hébergent du code et de la documentation. Parmi les projets versés à la communauté figurent PowerShell, Visual Studio Code et le moteur JavaScript d’Edge.

Pour diriger la structure, l’actuel CEO, Chris Wanstrath, laissera sa place à Nat Friedman arrivé chez Microsoft en 2016 à la faveur du rachat de Xamarin, sa société à l’origine d’outils de développement d’applications mobiles.

Crédit logo : GitHub