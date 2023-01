Microsoft : est-ce (vraiment) la fin de l’euphorie ?

Satya Nadella, CEO de Microsoft, prévoit deux années « plus difficiles » pour l’industrie IT, avant un probable retour à la croissance forte.

Les Big Tech et leur écosystème étendu traversent une zone de turbulence.

Le ralentissement de la demande, les tensions géopolitiques et économiques freinent les perspectives de l’industrie IT.

Les difficultés pourraient perdurer au-delà de l’année 2023.

C’est en tout cas le point de vue exprimé par Satya Nadella lors d’un entretien accordé la semaine dernière à la chaîne CNBC, production dont The Register s’est fait l’écho.

Relancer par l’IA ?

Certes, les perspectives de croissance à long terme restent solides pour l’industrie des technologies de l’information, notamment dans les services cloud et l’apprentissage automatique (machine learning). Mais l’heure n’est pas à l’euphorie.

« Les deux prochaines années seront probablement les plus difficiles, après tout, nous avons connu de fortes accélérations pendant la pandémie [Ndlr : bascule massive vers le travail à distance, l’école et le divertissement en ligne] », a déclaré Satya Nadella.

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, « il y a une certaine normalisation de cette demande et, de surcroît, une véritable récession dans de grandes parties du monde ».

Les acteurs du marché – des éditeurs de logiciels aux entreprises de services, en passant par les concepteurs de matériel informatique – devront s’adapter.

Ils ont d’ores et déjà engagé des actions en ce sens, dont la révision des plans d’embauche et les réductions d’effectifs.

Ainsi, Microsoft a indiqué dès l’été 2022 son intention de « réaligner » ses ressources.

Bien d’autres multinationales du secteur, de Twitter à Salesforce, font de même.

Dans un contexte fortement troublé.

« Nous en sortirons avec ce qui pourrait être un autre cycle de croissance massive pour l’industrie technologique », a ajouté le dirigeant.

Une dynamique qui passerait notamment par l’intelligence artificielle.

Après tout, Microsoft investit des milliards $ dans la technologie et ses acteurs. On pense, entre autres, à OpenAI et à la Bourse de Londres.

