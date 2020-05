Microsoft Fluid Framework : l’anti-Google Docs ?

Un an a passé depuis l’officialisation de Fluid Framework.

Microsoft en avait fait la présentation à la conférence Build 2019, avec une promesse : permettre la collaboration en temps réel sur Office 365.

La Build 2020 a été l’occasion de revenir sur l’avancement des démarches. Et de réaliser deux annonces :

Microsoft entend dépasser les fonctions de coédition actuellement accessibles via OneDrive et SharePoint. Ce à travers des composants « transversaux » capables, lorsqu’on les modifie, de s’actualiser sur l’ensemble de l’écosystème Microsoft 365, au-delà des seuls logiciels bureautiques.



Le framework repose sur JavaScript* et exploite des structures de données distribuées. Il en assure la synchronisation par l’intermédiaire de l’API WebSocket. Microsoft affirme qu’il existe des mécanismes de résolution des conflits.

Teams, Outlook, Office.com et OneDrive seront les premiers terrains d’expression de Fluid Framework.

Microsoft n’aborde pas encore la question des applications desktop. Il évoque cependant la possibilité d’assembler des composants sous forme d’espaces de travail.

* Les développeurs .NET ont pour leur part la solution SignalR, pour ajouter à leurs applications des fonctionnalités web en temps réel.

Illustrations © Microsoft

