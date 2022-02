Microsoft France : les 3 piliers d’une contribution numérique

Microsoft France réaffirme son engagement en faveur du développement numérique des entreprises locales et de leurs forces vices. Quelle est l’ampleur de sa contribution à la filière services informatiques et logiciels ?

Contribuer à une économie plus « durable, inclusive et diverse », à travers la numérisation de la société, de ses entreprises et de ses métiers, est « très important pour nous », explique Corine de Bilbao, présidente de Microsoft, ce jeudi lors d’un point presse.

A cette occasion, sont dévoilés les résultats d’une enquête du cabinet Roland Berger sur la contribution de Microsoft France à la filière française des services IT et des logiciels.

Voici 3 des principaux points à retenir :

1. Maillage partenarial

Microsoft France réalise 95% de son chiffre d’affaires en indirect, donc via ses partenaires. La filiale, fondée en 1983 autour de 7 collaborateurs, emploie aujourd’hui 2200 salariés et travaille avec 10 500 partenaires.

Ces derniers emploient eux-mêmes 80 000 personnes.

Les partenaires peuvent être des entreprises de services du numérique (ESN), des sociétés de conseil et des éditeurs de logiciels, parmi lesquels des start-up, des PME et de grands groupes, dont Devoteam, Accenture, IBM, Atos, EY ou encore BCG.

Plus de 8 partenaires sur 10 prévoient une croissance de leur chiffre d’affaires. 56% sont basés hors de la région Île-de-France. L’entreprise dispose d’ailleurs de 5 « laboratoires d’expérience » à Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille et Toulouse. L’objectif est de réunir l’écosystème local autour des technologies et services de Microsoft.

2. 15% du CA de la filière

Microsoft France contribue à hauteur de 15% au chiffre d’affaires et aux emplois de la filière française des services informatiques et des logiciels.

Selon Alain Chagnaud, associé chez Roland Berger, 1 euro investit dans l’écosystème par Microsoft France rapporterait « 6 euros aux partenaires ».

Microsoft est ainsi perçu comme « un fournisseur de technologies cloud, un facilitateur, qui adopte une approche collaborative avec ses clients », souligne-t-il.

3. Numérisation des métiers

Formation, certification, montée en compétences, soutien aux start-up… La direction de Microsoft France met en exergue ses nombreux programmes.

Dans ce cadre, l’entreprise annonce la signature d’un nouveau partenariat avec Simplon autour des SAS Hackeuses. Ce programme de préqualification est conçu pour accompagner la reconversion professionnelle de femmes dans le secteur du numérique.

« Le numérique n’est pas réservé à une élite », veut croire Corine de Bilbao.