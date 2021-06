Microsoft France : Corine de Bilbao est nommée présidente

Corine de Bilbao, ex-dirigeante de Segula Technologies et du groupe GE, prend le relais de Carlo Purassanta à la présidence de Microsoft France.

Microsoft France a confirmé la nomination de Corine de Bilbao, 54 ans, au poste de présidente. Avant de rejoindre la firme technologique, elle était depuis avril 2019 directrice générale (CEO) du groupe d’ingénierie français Segula Technologies International.

Précédemment, Corine de Bilbao a exercé 28 années au sein du groupe industriel General Electric (GE). Elle fut notamment présidente et CEO de GE en France, après avoir occupé des postes de direction au sein des activités pétrole et gaz, énergie et soins de santé.

Parallèlement, elle exerce les mandats d’administratrice du groupe Orpea (prise en charge de la dépendance) et de membre du conseil de surveillance de Vallourec (industrie).

Transformation des organisations

Corine de Bilbao, dorénavant au commandes de Microsoft France, indique poursuivre les engagements de la multinationale « aux côtés de l’écosystème du numérique, en faveur de la transformation des organisations » et « au service d’un futur durable et inclusif ».

Diplômée de Sciences Po Bordeaux et titulaire d’un MBA (chaîne d’approvisionnement), elle succède à Carlo Purassanta, parti pour « une nouvelle aventure professionnelle ».

La dirigeante entre en fonction dès le 1er juillet 2021.