Microsoft France : qui compose le nouvel état-major ?

Laurence Lafont, Jérôme Barrier, Clara Silvestri… Autant de noms qui ne figurent officiellement plus dans l’équipe dirigeante de Microsoft France.

L’entreprise a présenté, ce 22 septembre 2020, son organigramme réactualisé. Organigramme au sommet duquel on trouve toujours Carlo Purassanta, à la présidence depuis désormais trois ans.

Ça bouge en revanche à la direction opérationnelle, confiée à Jean-Christophe Pitié. Chez Microsoft depuis près de 20 ans, il a dernièrement supervisé les opérations e-commerce du groupe à l’échelle mondiale, en tant que directeur de l’entité Digital Stores.

Jean-Christophe Pitié prend la suite de Laurence Lafont. Cette dernière a récemment rebondi chez un concurrent. En l’occurrence, Google Cloud, en tant que responsable des ventes en EMEA. Officiellement « hors France », précise-t-elle probablement pour des questions de non-concurrence.

À la direction financière, on trouve désormais Ebru Cornet-Oner, qui occupait précédemment le même poste chez PayPal pour la région Europe de l’Ouest. Elle remplace Clara Silvestri, qui exerçait ces fonctions depuis 2017… et promue au niveau de l’Europe de l’Ouest en avril dernier.

Le nouveau directeur de l’entité Secteur public – investi, dans la pratique, début 2020 – s’appelle Charles Calestroupat. Il succède à Laurent Schlosser, passé « Regulated Industries Director » (nous attendons des précisions sur ce point).

Microsoft France : des promus…

Aux rênes de la division Microsoft Consulting Services, fraîchement constituée, il y a Christine Aymard. Elle a notamment dirigé, par le passé, le cabinet de conseil CRM de Capgemini. Ainsi que, chez IBM, la stratégie de transformation dans le secteur des services financiers.

Christine Aymard succède à Laurent Curny, qu’on trouve désormais à la tête de l’entité Specialist Team Unit. Laquelle réunit des experts techniques et commerciaux spécialisés par ligne de solution pour développer des projets chez les clients. Márcio Gonçalves Cesário la dirigeait précédemment. Il est parti s’installer à Redmond, au siège de Microsoft, pour piloter la partie commerciale sur le volet IA et analytics.

Autre nouvel arrivant dans l’équipe dirigeante : Gilles d’Aramon. Cet ancien de Cisco et de TI, plus récemment directeur Amérique du Nord pour CAST (PME française de logiciels installée aux États-Unis), prend les rênes de la division Small, Medium and Corporate Business.

Gilles d’Aramon reprend le flambeau de Jérôme Barrier, qui a quitté le poste après un peu moins de deux ans pour aller diriger, au niveau EMEA, l’activité « Unicorns Business Development ».

Ancienne directrice des opérations commerciales de Microsoft pour la région Asie, Cécile Mengoli a récemment pris la tête de l’entité Consumer Channel Sales and Marketing. Elle supervise, en France, la commercialisation auprès du grand public. Ainsi que les relations avec constructeurs et distributeurs. Son prédécesseur était Thierry Amarger.

… et des pontes

Parmi les dirigeants reconduits dans leurs fonctions, la palme de l’ancienneté revient à Bernard Ourghanlian. Il approche des 20 ans en tant que directeur technique.

Agnès Van de Walle reste pour sa part à la tête de la division One Commercial Partner. Elle y avait été investie en mars 2019 – en remplacement d’Alain Bernard – après en avoir dirigé les équipes TPE/PME.

L’entité Grands Comptes reste dirigée par Cathy Mauzaize, installée début 2018.

Arrivée plus récente (septembre 2019), celle de Ronette Lawrence, qui conserve la direction de la division Customer Success.

La DRH se nomme toujours Fabienne Matifas. L’intéressée, arrivée en mars 2019 de Blizzard Entertainment, avait remplacé Caroline Bloch, partie vers La Banque Postale après quatre ans en fonction.

Corinne Caillaud demeure quant à elle directrice des affaires publiques, externes et juridiques.

Continuité également pour Christophe Shaw et Niki Hubaut. Le premier dirige, depuis fin 2018, la division Commercial Software Engineering (relations avec les équipes d’ingénierie des clients et des partenaires). La seconde est, depuis juillet 2018, « Area Transformation Lead ». Elle pilote la transformation commerciale et marketing de Microsoft France.

