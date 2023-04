Microsoft France : un Comex très féminin

Dans un secteur IT toujours faché avec l’égalité hommes-femmes, Microsoft France fait figure d’exception avec six femmes qui dirigent ses principales entités opérationnelles, sous la direction de Corine de Bilbao, sa présidente.

Corine de Bilbao

Présidente de Microsoft France

Sa mission : En poste depuis juillet 2021, Corine de Bilbao a renforcé la féminisation du comité exécutif avec deux nouvelles nominations. Sur un total de 15 membres, 53 % sont des femmes, une exception notable dans le secteur IT et beaucoup d’autres. Avec près de 30 % de collaboratrices,

selon ses données, Microsoft France est aussi une entreprise plus féminisée que la moyenne du secteur IT.

Avant de rejoindre Microsoft,

elle avait dirigé plusieurs groupes comme la division internationale de Segula Technologies et GE France (2016 - 2019).

Ebru Cornet-Oner

Chief Financial Officer

Sa mission : membre du comité exécutif depuis 2020, en tant de Chief Financial Officer, avait précédemment passé trois ans chez Paypal pour l’Europe de l’outes dans un poste équivalent. Avant cela, elle avait exercédurant dix ans au sein des divisions Healthcare et Capital de GE et six ans chez Carlson Wagonlit Traval, en tant que directrice de la stratégie de tarification et du commerce.

Elle est diplômée de l’école de management Audencia et titulaire d’un MBA en management de projets internationaux de l’ESCP.

Béatrice de Clermont Tonnerre

Directrice de l’entité Secteur public

Sa mission : Passée par Lagardère durant 15 ans, puis par Google où elle a exercé sept ans dans la publicité et les partenariats dans le domaine de l’IA, Béatrice de Clermont Tonnerre était membre de la direction de la greentech Kayrros avant de rejoindre le Comex en octobre 2022, comme directrice de l’entité Secteur public.

Son rôle est de développer l’empreinte de Microsoft au sein

des administrations, notamment dans l’éducation.

Marie-Noëlle Muller-Pernodet

Directrice de l’entité TPE, PME et ETI

Sa mission : Après plus de 25 ans chez IBM, Marie-Noëlle Muller-Pernodet a été nommée au Comex de Microsoft France en octobre 2022. Comme directrice de l’entité TPE, PME et ETI, elle doit poursuivre la croissance de l’activité boostée par le développement des nouveaux modes de travail, en s’appuyant sur le réseau de partenaires de Microsoft, notamment en régions.

Elle est diplômée de l’Institut supérieur du commerce et d’un Master en gestion marketing à l’ESSEC.

Christine Aymard

Directrice Microsoft Consulting Services

Sa mission : Arrivée en octobre 2020 chez Microsoft France pour diriger l’activité Consulting Services, Christine Aymard a pour mission de développer des projets stratégiques et d’assurer le support des solutions Microsoft chez les clients grands comptes. Elle était précédemment chez EY en qualité de Partner (2015 - 2020), après avoir une débuté sa carrière dans le conseil chez Capgemini Consulting (2004 - 2011) et un passage chez IBM Global Services (2012 - 2014).

Corinne Caillaud

Directrice des Affaires publiques, externes et juridiques

Sa mission : C’est la plus ancienne membre du Comex qu’elle a rejoint en 2016 en son rôle de directrice des Affaires publiques, externes et juridiques.

Elle est chargée de piloter une équipe qui intervient dans tous les domaines du droit, notamment en matière contractuelle, en droit du numérique, en propriété intellectuelle, en droit de la protection de la vie privée et de la sécurité, ainsi qu’en droit de la commande publique.

Cécile Mengoli

Directrice de l'entité Consumer Channel Sales and Marketing France Sa mission : Superviser la commercialisation de tous les produits et les services Microsoft auprès du Grand Public . En parallèle, elle et développe les relation avec l'écosystème qui comprend la la grande distribution et les constructeurs.

Elle a rejoint en 2014 et a été directrice des opérations commerciales pour la région asiatique. Précédemment, elle avait été responsable des opérations commerciales de Nokia à Pékin.

Elle est titulaire d’un BA en droit de l’Université de Cambridge et d’un Master en économie et management du SDA Bocconi.

Fabienne Matifas

Directrice des Ressources Humaines

Sa mission : Gérer l'effectif d'une des filiales les plus dynamiques de Microsoft qu'elle a rejoint en 2019. Fabienne Matifas a rejoint Microsoft France en 2019 au poste de Directrice des Ressources Humaines. Précédemment, elle a exercé le même rôle chez Blizzard Entertainment en Europe mais aussi passée par Regus (5ans) et Cisco (12 ans) où elle a débuté sa carrière.

Elle est diplômée d’un Master 2 en Ressources Humaines et certifiée en Coaching, en OD et en Team Building ainsi qu’à l’Approche Systémique.

Photos : © BERNARD LACHAUD @DR Microsoft France